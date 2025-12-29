學者：圍台軍演反干涉 劍指美日

共軍29日再發起圍台軍演，大陸外交部發文批評美大規模對台軍售，無論把台灣打造怎樣的「豪豬」，美方以武助獨只會引火焚身。政大國關中心主任王信賢認為，軍演很明顯是針對美對台軍售、日本首相高市早苗「台灣有事論」的反擊；而無視雙城論壇甫結束，也意味著北京不再顧及兩岸經濟融合與軍事威嚇衝突。

大陸外交部旗下微信公眾號《寬廣太平洋》29日刊文指出，美方少數極端分子推動武裝台灣，真實意圖是讓美國重回對外干涉和戰爭的老路。美方以武助獨只會引火焚身，勢必推高陸美衝突對抗的風險。陸美若因台灣問題發生對抗，並不符美國利益。

王信賢認為，此次軍演除是東部戰區司令員楊志斌晉升上將後，首次對台軍演，軍演海報也可凸顯「反干涉」是此次重點，是對美近期對台軍售、高市「台灣有事論」的強力反應。軍演影片以中英文字幕播出，更可證明是要訴諸國際。

由於雙城論壇甫結束，共軍就發布大規模軍演，王信賢分析，中共就是要加大對台灣問題主動權，體現北京對台軍事行動有一定步驟，不會再考慮是否會衝擊兩岸的經濟社會融合。

淡大外交與國關學系助理教授陳奕帆指出，今年2次重大軍演，皆與賴政府觸碰現狀有關。此次是北京對賴政府將採購1.25兆元軍備的回應，自11月底宣布採購後，北京即伺機而動，尋求反制；12月中又適逢東部戰區更換新司令員，此次軍演亦是解放軍展現隨時可戰的姿態。

陳奕帆表示，這不僅是針對台灣，也是對日本近期頻提「台灣有事」的強力回應，同時測試「美日安保」在川普任期內的穩定性。習近平亦藉此展現自信，不認為重大軍演會影響美中關係，或衝擊明年4月的川普訪中，並對川普釋出訊號，表明台灣問題與台美軍售是陸方核心紅線。

綜合大陸央視新聞等陸媒報導，大陸國防大學教授孟祥青直言，此次軍演「封控」可說是全方位無死角，拒止外部勢力干涉，「台獨跑不掉，外面的援助進不來」，此次5個軍演區全打在台灣生死線。另名國防大學教授張弛分析，此次最大特點是「開局即打」，演習開始不久就組織實彈射擊，與過往「漸次升級」完全不同。

至於軍演是否會壓縮未來雙城論壇續辦空間，大陸資深涉台學者包承柯僅稱，今年若非台北市長蔣萬安堅持，論壇很可能就辦不下去，陸方雖會持續秉持包容心態，但仍要給民進黨當局警告，不能讓其肆意妄為。