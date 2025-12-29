學者：大陸今年兩次重大軍演 都與賴政府觸碰兩岸現狀有關

學者分析，大陸今年兩次重大軍演，都與賴政府觸碰兩岸現狀有關。（圖／報系資料照）

大陸啟動圍台軍演，引發全國矚目。淡江大學外交與國際關係學系助理教授陳奕帆分析，「正義使命2025」是北京對賴政府將採購1.25兆軍備的回應，自11月底軍備採購宣布後，北京即伺機而動，尋求反制我國，12月中適逢東部戰區更換新司令員，再加上賴總統28日接受國內媒體訪問時提到「解放軍實力不足以跨海」，恰巧給了解放軍借題發揮的理由。而且細究可發現，大陸兩次重大軍演，皆與賴政府實際觸碰現狀有關。

陳奕帆表示，這不僅是針對台灣，也是對日本近期頻提「台灣有事」的強力回應，同時測試「美日安保」在川普任期內的穩定性。習近平亦藉此展現自信，不認為重大軍演會影響美中關係，或衝擊明年4月預定的川普訪中行程，並對川普釋出訊號，表明台灣問題與台美軍售仍是陸方核心紅線。

陳奕帆指出，陸方今年兩度重大軍演，皆因賴政府的實際作為觸碰現狀變動。首先是「賴17條」引發「海峽雷霆2025A」，其次則是「1.25兆軍購」，均對兩岸現狀造成實質衝擊；反觀賴總統在就職周年及國慶談話中態度相對低調，因此當時並未出現重大軍演。

陳奕帆認為，此次「正義使命2025」亦是解放軍藉機展現隨時可戰的姿態，並回應陸方觀察到賴總統透過媒體釋出對陸強硬立場，甚至較重要節日談話更為明顯，因而作出即時反應。解放軍航艦遼寧艦也早在數日前駛離青島，進入「區域拒止」演練區域，可謂一舉對台、美、日三方展現軍事存在。

