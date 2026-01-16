學者：對等關稅降至15%有助傳產止血 但赴美投資成最大風險

針對台美完成對等關稅談判總結會議，並達成對等關稅調降為15%、且不疊加最惠國待遇(MFN)，以及美方承諾未來若依232條款課徵半導體及其衍生品關稅，將給予台灣最優惠待遇。學者今天(16日)指出，相關共識對台灣出口具有正面效果，但代價則是企業赴美投資風險明顯升高。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任受訪時指出，美國對等關稅主要衝擊的是台灣的傳統產業。他表示，雖然去年台灣出口創新高、經濟成長表現亮眼，但傳統產業實際上仍處於持平、甚至衰退狀態，無薪假人數也從年初的兩、三千人，一度攀升至9,000多人，顯示對等關稅確實已對傳統產業造成壓力。

他認為，此次成功將稅率談至15%，並與主要競爭對手日本、韓國持平，至少能讓台灣傳統產業在美國市場面對較為公平的競爭環境，對產業發展具有一定正面效益。

不過，吳大任強調，對台灣影響更為關鍵的，其實是美國232條款可能實施的半導體關稅。他指出，半導體及其相關產品是台灣出口主力，包括晶片、AI伺服器、筆電與手機等，合計佔整體出口比重超過7成，因此一旦課稅，衝擊將非常巨大。在此背景下，台灣能爭取到「最優惠待遇」，對台灣出口幫助相當關鍵。

然而，吳大任也提醒，這次談判對台灣而言，最具風險的部分，恐怕是大規模赴美投資的承諾。他說：『(原音)不過對台灣最傷的有可能就是到美國投資的部分，企業的部分要2500億，政府就是有信用保證的部分也是2500億，這裡面是不是會有一些重疊，我是認為至少我們在這幾年可能有3、4千億美元的投資。』

他以台積電為例指出，台積電雖是台灣最具競爭力的企業，但其海外投資績效並不理想。日本熊本廠今年已累積超過80億美元虧損，美國亞利桑那州第一座晶圓廠，最新毛利率僅約8%，與台灣本地超過60%的毛利率形成強烈對比，一旦再出現意外，甚至可能轉為虧損。

吳大任進一步分析，目前美國產能仍少，尚能大量調派台灣資深工程師支援，但隨著第二廠、第三廠陸續營運，台灣工程師人力恐將不足，勢必得聘用美國工程師，屆時在員工管理、供應鏈配合與生產效率上，都將面臨比台灣更高的挑戰，這也是未來必須密切關注的風險。

整體而言，吳大任強調，赴美投資確實是台灣為換取關稅與半導體待遇所必須付出的代價，且背後存在不小風險；但從短中期來看，不論是對等關稅調降，或是半導體關稅取得最優惠條件，對台灣目前出口表現，仍可望帶來一定的正面效果。(編輯：陳士廉)

