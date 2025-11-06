學者：川普聯手亞洲盟友 抗衡中國擴張

（中央社記者陳鎧妤台北6日電）美國總統川普重返白宮後首次亞洲行，與日韓等多國簽署貿易及軍事防務協議。學者向中央社分析，川普不但沒有放棄亞洲盟友，反而更加強聯合亞洲盟友反制中國在區內擴張；美國與多國合作加強關鍵礦產供應鏈，可能一、兩年就能令中國無法再以禁止稀土出口作為王牌。

川普在10月底亞洲行中，與馬來西亞、泰國、柬埔寨、日本、韓國等簽署協議，包括泰、馬、柬出口到美國的大部分商品維持19%的關稅稅率，又與泰、馬簽訂關鍵礦產供應鏈多元化合作協議。

此外，美日簽署了關稅協議及確保穩定供應稀土等重要礦物的合作文件。根據白宮的聲明，美日將利用經濟政策工具和協調投資，加速「關鍵礦產和稀土多元化、流動性強、公平的市場發展」。

美對韓商品的對等關稅及汽車產業的關稅由25%降至15%。川普同時表示，他已同意韓國建造核動力潛艦。

約翰霍普金斯大學政治經濟學教授孔誥烽接受中央社訪問時表示，川普出訪亞洲之前，不少人擔心美國的孤立主義，以及川普為了與中國國家主席習近平修好而放棄亞洲盟友。結果顯示川普不但沒有放棄亞洲盟友，反而延續美國過去8年的路線，並透過經濟及軍事防務手段，進一步聯合亞洲盟友及友好國家反制中國在區內擴張。

孔誥烽表示，在經濟方面，川普此行與多國簽署的協議包括降低關稅，令很多亞洲國家出口到美國的關稅較中國低很多，企業有誘因繼續將工序由中國轉移到其他東南亞國家，減少對中國的依賴。

在軍事防務方面，孔誥烽表示，川普不但加強與日本的同盟關係，更同意韓國在美國建造核動力潛艦，是一項重大突破。此前在「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）中，美國與澳洲有類似安排，由美國提供核潛艇技術，協助澳洲建造核潛艇。核潛艇可以長時間長程在海底執行任務不用補給，在亞太防務上很重要，也是對中國很大的反制。

孔誥烽表示，再加上美國最近在菲律賓北部部署反艦飛彈系統，美國在整個太平洋島鍵加強與多國合作，防止中國在太平洋擴張。

川普在亞洲行中與多國簽署有關關鍵礦產協議。孔誥烽表示，很多國家都有稀土，開採及加工稀土的技術要求不高，但提煉稀土的過程中需使用有毒化學品，會對環境造成嚴重污染，過去二、三十年很多國家都避免開採及加工稀土，美國寧願將稀土出口到中國加工。在中國的威權體制下，不用理會環保問題。

孔誥烽表示，自從中國以稀土作為戰略武器後，美國警覺要減少對中國稀土的依賴，包括增加在國內稀土產業的投資，以及加強與澳洲及東南亞各國的稀土供應鏈，分散稀土供應源頭。情況就像2010年中日發生外交爭端，中國限制對日本的稀土出口，迫使日本尋找替代方案。日本在短短兩、三年間減少對中國稀土的依賴。

孔誥烽說，美國本身有很多稀土礦，只要在開採上增加投資，以及從東南亞及澳洲等地進口稀土作為戰略儲備，「可能一、兩年就可以令中國沒辦法再用禁止稀土出口作為一張王牌」，「以後中國要打稀土牌，威力一定小很多。」

面對美中同時拉攏，東南亞國家會如何應對？孔誥烽說，東南亞國家以出口為主，而美國是最大出口市場，即使美國加徵關稅，它們也會想辦法出口到美國。中國卻不斷向東南亞等國出口，對這些國家的產業構成壓力。

孔誥烽說，「亞洲國家當然會給習近平面子，但實際上不可以預期它們會太傾向中國，因為利益所在，始終他們需要美國的市場及保護傘」。與中國在南海有領土爭端的國家，更會與美國在防務上合作。

對於中國會如何應對，孔誥烽表示，對中國而言最重要還是確保政權穩定，透過對內對外的大規模宣傳機器，再加上很多不喜歡川普的美國自由派聲音，製造一個「中國嬴了、美國輸了」的氛圍，就不會對中共的威信產生太大的衝擊。（編輯：朱建陵）1141106