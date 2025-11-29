學者：抗中老戲碼 老百姓不買單

前陸委會副主委趙建民表示，大罷免民進黨就是用「親中賣台」的策略，以總統大選的規格打抗中牌，從結果來看證明老百姓並不買單。（本報資料照片）

兩岸議題恐將提前於2026年地方選舉開打！國內學者邵宗海研判，兩岸「戰爭與和平」之爭，2026年選舉之前一定會出現。不過對於民進黨屢次大打「抗中牌」，前陸委會副主委趙建民認為，這次大罷免，民進黨就是用「親中賣台」的策略，以總統大選的規格打抗中牌，從結果來看，證明老百姓並不買單。

「現在已經全力在鋪梗了！」趙建民舉例，內政部長劉世芳回應國民黨擬修《國籍法》，以及公然承認「中華人民共和國」等言論，把內政的矛盾轉移到兩岸矛盾議題，所以2026年一定會打「戰爭與和平」，且一路延續到2028年。

廣告 廣告

趙建民認為，兩岸議題一直是政治生態的一個死結，不管政權性質是不是民主政治，取得權力永遠是第一優先。執政黨的策略似乎是認為，只要把兩岸關係搞得越嚴峻，就越容易把反對黨按在地上指控它「親中賣台」；反對黨也想執政，因此，現在也主動打出兩岸議題。

趙建民表示，民進黨的策略是藉著國安危機鞏固政權，國民黨作為反對黨，以前對執政黨的挑戰，大多放在能源、民生等政策的批判；至於兩岸關係，沒有什麼推陳出新的論述，但過去這個評估是不正確的。據他觀察，國民黨主席鄭麗文看到大罷免的結果，一定會對政治勢力重新評估，並從這個結果，去解讀民眾對兩岸關係的走向。

前文化大學中山與中國大陸研究所教授邵宗海也認為，國民黨先前對於兩岸議題應該不是刻意隱晦，而是當時的環境、情勢跟現在已有很大的不同，以前國民黨不管答什麼都會被認為「親共」。但現在已經不一樣，若仍一昧的迴避，可能遭外界解讀是決定跟中國大陸不做任何的聯繫，所以國民黨現在必須積極回應，要跟過去有不一樣的思考。

他認為，對北京而言，兩岸之間必須降低敵意，把雙方和善的氣氛突顯出來，所以「戰爭與和平」議題，2026年選舉之前一定會出現。