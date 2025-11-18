學者：放棄一中解讀權 對台不利

國民黨副主席蕭旭岑（左）17日表示，新任國民黨主席鄭麗文（右）的兩岸路線就是回歸中華民國憲法，我國憲法就是一中憲法也包含一國兩區規定，才能確保跟大陸有共同的政治基礎。（本報資料照片）

國民黨副主席蕭旭岑17日表示，新任國民黨主席鄭麗文的兩岸路線就是回歸中華民國憲法，我國憲法就是一中憲法也包含一國兩區規定，才能確保跟大陸有共同的政治基礎。對此，淡江戰研所兼任副教授黃介正表示，蕭旭岑的說法合乎中華民國憲法與兩岸人民條例的精神，認為蕭的看法是，如果台灣自行放棄對一中的解讀權，等於跟大陸完全切割，對台灣也不利。

黃介正說，如果一中原則只有一種定義的話，反問那美國有沒有自己詮釋一中政策？否則怎麼會軍售給台灣、怎麼會制定《台灣關係法》。但如今有批人認為只要在兩岸關係提到「一」就要反對、就會被統戰，但這作法實際上卻把所謂「一」的話語權全部讓渡給北京。

黃介正指出，美國可以堅持自己對一中政策的看法，為什麼台灣不能堅持「九二共識」的一中各表詮釋。他認為蕭的意思是指，如果台灣放棄對一中堅持自己的解讀權，等於跟大陸完全切割，對台灣也不利。

黃介正認為，大陸並沒有不接受模糊空間，當大陸說要堅持九二共識、反對台獨，其實這中間就已有模糊空間。他也持續強調當初「九二共識」是國民黨發明出來的，但有些人認為「九二共識」全是北京說了算，卻不願堅持對主權、對中華民國的詮釋。

黃介正表示，兩岸交流協商接觸必須要有一個基礎與模糊、朦朧空間，「兩岸要握手一定要是右手跟右手握手，但是左手都遮住一隻眼。」在不撕破臉的包容下，雙方能對內交代、對憲法交代，然後擱置爭議，再去專心談兩岸人民往來衍生的問題，包括馬前總統時代簽署的23項協議要不要更新等。

他認為，反過來如果北京說到「一」，就要完全反對，導致結果就例如陸客團的開放遙遙無期。當兩岸能進行不挑明的默契時，非要用50個太陽去照射檢視，最後大家關係就變成僵局然後斷裂。