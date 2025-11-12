學者：民進黨應交代台獨黨綱的存廢

立法院長韓國瑜12日籲賴清德總統廢除台獨黨綱。其實去年雙十節前，韓也籲賴凍結台獨黨綱。圖為今年雙十國慶大會。（本報資料照片）

民進黨立委沈伯洋遭大陸立案調查，賴清德總統喊話立法院長韓國瑜出面維護國會尊嚴，韓12日呼籲賴清德廢除台獨黨綱，才是負責任解決問題。學者直言，賴因無能解決問題，才把燙手山芋甩給韓國瑜，不料遭韓反打，賴可能想藉機營造台灣內部朝野同仇敵愾的氛圍，但效果非常有限。

文化大學廣告系教授鈕則勳表示，他認為賴清德出招點名韓國瑜有兩個原因。首先是賴清德自己無法處理這問題，但又需要給沈伯洋交代；其次則是賴清德認為兩岸議題是國民黨的弱中之弱，把燙手山芋丟給韓國瑜，若韓回應出錯，還可以藉此打抗中牌。

廣告 廣告

鈕則勳指出，賴清德此舉應該也有選舉考量，因為賴2028要尋求連任，故意造成國民黨內部紛爭，拋球給韓國瑜拉抬聲量，不讓盧秀燕定於一尊。

針對韓國瑜昨在記者會上的回應，鈕則勳認為「很聰明」，再度利用「桌子有4隻腳」的比喻，稱現在只剩1隻「台美關係」的腳，穩住本身台灣主體的立場，用迂迴反諷方式回打賴清德。

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇則指出，賴總統同時為元首和民進黨主席，對黨籍立委更有責任協助，而台獨黨綱雖是民進黨內部事務，但民進黨已經執政，需要對全民負責，台獨黨綱的存廢確實需要對社會交代。至於賴清德將大陸視為境外敵對勢力，大可不必，只會增加大陸對台灣的敵意。

淡江大學戰略所助理教授馬準威認為，此事與立法院沒有什麼關係，立法院就算表態，也毫無實質作用，即使韓國瑜個人表態也無濟於事。他表示，賴清德總統可能想營造朝野同仇敵愾、台灣內部一致的氛圍，但效果恐怕非常有限，此事除了用政治手段解決，別無他法。