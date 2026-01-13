學者：發動大罷免 踩憲政底線

國民黨團、民眾黨團提案彈劾賴清德總統，立法院14、15日將舉行公聽會。圖為民國114年12月，在野黨團在議場門口舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會。（本報資料照片）

國民黨團、民眾黨團提案彈劾賴清德總統，立法院14、15日將舉行公聽會，在野黨也預計農曆年後啟動全台巡迴地方公聽會。由在野黨推派參加公聽會的學者多表示，賴總統踩民主憲政底線，上任至今發動大罷免、司法追殺在野黨，都已構成被彈劾理由。

國民黨推派的學者、中華民國警察及眷屬關懷協會理事長游毓蘭昨預告，今日公聽會她將詳列賴清德毀憲亂政的實例，包括發動大罷免、綠電弊案及不執行退休警消、公教人員保障法律等；游指出，台灣是法治社會，這一切踐踏法律、踐踏軍警消的做法，卻是典型的人治，絕不能容忍毀憲亂政的總統。

廣告 廣告

台大政治系憲法、國際法學者張亞中也將出席公聽會，預計提出4個論述方向：第一，賴清德行為已符合彈劾的底線；第二，賴清德諸多行為如大罷免、不執行立法已讓台灣成為超級大總統制的憲政獨裁，人民必須警覺；第三，彈劾在台灣成為不可能任務，這是民主失靈的警訊；第四，法律上符合彈劾要件，但在政治上卻無法完成，這是台灣民主的集體失敗，也是人民必須要有回應的時刻。

除了專家學者外，各黨均推派立委參加公聽會，白委劉書彬昨痛批，賴清德明明是雙少數總統，卻想透過大罷免改變頹勢，迎來的就是大失敗結局，然而賴仍以「不副署不執行」方式對抗民意，加上憲法法庭5名大法官爭議判決，已嚴重違反法治國原則，賴清德造成國家四分五裂，絕對要被彈劾。

在野黨也打算於農曆年後舉辦全國各地說明會，國民黨團書記長羅智強指出，目前先在立法院有第一波公聽會，等下個會期再啟動全台說明會。至於是否由立法院主辦，羅智強說，形式不限，正在籌備中。