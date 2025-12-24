學者：綠高層不願在大法官人事妥協

憲法法庭5名大法官19日判決《憲法訴訟法》修法違憲失效，引發爭議。圖為司法院憲法法庭牌匾。（本報資料照片）

5名大法官19日判決《憲法訴訟法》修法違憲失效，但參與評議的大法官僅5人，引發爭議。學者認為，就算賴清德總統立即補提大法官人選，遠水也救不了近火，因釋憲判決已形成，除非憲法法庭撤回判決，才能解開眼下的僵局；另有學者觀察，民進黨高層似乎不願在大法官人事案上妥協。

文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥表示，在《憲訴法》修法還沒被5位大法官判決違憲前，可以趕快補提名大法官人選解套，但現在《憲訴法》已被宣判違憲，除非現任大法官坦承判決程序有瑕疵，撤回判決，然後總統趕快提名，才有機會化解眼下的憲政危機。

曲兆祥提醒，總統要如何考慮大法官人選，外界不能給任何建議，但也必須考量立院不一定會照單全收，只要對在野展現誠意，而非持續選擇用衝突或大罷免般的「打架」方式，總統絕對有能力解開憲政僵局的結。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚則示警，5位大法官的判決在朝野陣營引發完全不同的見解，而且完全看不到交集，很可能造成嚴重的憲政危機。

「欠缺智慧才會選擇零和遊戲與對抗！」賴祥蔚強調，政治僵局要靠智慧化解，而不是惡性循環、進一步提高對立，這不只會撕裂憲政，也會撕裂社會，期待朝野領袖都能開誠布公，邀對方懇談。

至於大法官提名是否比照中選會，邀在野推薦部分人選？賴祥蔚觀察，目前民進黨高層似乎在政治性或象徵性比較高的機構，例如大法官或國家通訊傳播委員會不太願意妥協；相對來看，在考試院與中選會提名上則較能讓步。