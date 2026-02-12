學者：總統專訪點出中國惡霸政權 不能用綏靖姑息制止

（中央社記者吳書緯台北12日電）總統賴清德接受法新社專訪時警告，若中國攻台，日本、菲律賓等國恐成下個目標。學者今天表示，歐洲有姑息希特勒的綏靖主義失敗教訓，賴總統在接受歐媒訪問時點出中國如果攻台後的情境，是要讓世人瞭解面對惡霸政權，不能用綏靖姑息的方式制止。

賴總統10日接受法新社專訪，報導於今天刊出；賴總統提及，希望台灣與歐洲能加強在國防工業與國防技術上的合作。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲告訴中央社記者，當今歐洲國防工業快速重新啟動，台灣的製造業非常強韌，可以彌補歐洲國防工業產量不足問題，當台灣與歐洲國防工業合作，可以說是「民主兵工廠」的強化版，包含波羅的海國家、德國、英國等國，都有合作潛力，特別是在AI人工智慧等領域可以深化發展。

廣告 廣告

賴總統在專訪時警告，如果北京奪取台灣，日本、菲律賓與印度太平洋的其他國家將成為中國的下一個目標，他強調台灣必須大幅加強防禦能力。

台灣大學政治系副教授陳世民表示，法新社是歐洲媒體，歐洲有著二戰前姑息綏靖納粹德國領導人希特勒（Adolf Hitler）的歷史教訓，希特勒1938年於慕尼黑會議對時任英國首相張伯倫（Neville Chamberlain）宣稱，野心僅止於捷克斯洛伐克的蘇台德地區，不會再侵略其他地區，但在1年多後就橫掃歐洲大陸。

陳世民說，當今的中國如同惡霸流氓政權，面對中國的擴張野心，不能以姑息和綏靖的方式應對，台灣要展現嚇阻實力與意志，並希望民主國家團結支持台灣，賴總統透過歐媒專訪，點出中國攻台後的情境，讓世人瞭解面對惡霸政權，不能用綏靖姑息的方式制止。

蘇紫雲表示，加強國防是保護民主與既有生活方式的基礎，有足夠國防才有能力嚇阻，也才能阻止戰爭發生，在歐洲是要嚇阻俄國，而東亞則是要嚇阻中國。（編輯：林淑媛）1150212