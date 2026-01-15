學者：美中關係「脆弱穩定」 戰略科技加速脫鉤

美國總統川普第二任期即將執政滿週年，台灣學者觀察，美中關係目前處在「脆弱的穩定」，雙邊未來在戰略科技與關鍵資源上都會加速脫鉤，致力降低對於對方的依賴。

在美國總統川普去年1月重返執政後，美、中雙邊展開一連串各項談判。國策研究院15日舉辦「川普執政週年與2026國際政經局勢展望」座談會，中央研究院歐美所研究員林正義在會中表示，川普對中國的政策，強調追求「美國第一」，不能屈居中國之後，並認為美國唯一的途徑是取得相對更多於中國的權力，幾近「攻勢現實主義」的想法。

林正義談到，美中關係現在短期休兵，但最多是「脆弱的穩定」，也就是有「薄冰」了，但還沒硬到可以溜冰。林正義：『(原音)美中的關係是一個脆弱的穩定，儘管經過多輪的貿易、經濟、關稅的這些談判而休兵，但是這個還是一個「薄冰」，你沒有辦法在堅硬的地面上面可以快速的前進，甚至有可能還有一些的倒退。』

中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員李淳說，雖然「川普2.0」以近乎革命性的手段拆解眾人熟悉的經貿系統和秩序，但包含台灣及全球經濟仍可維持疫情後的增長，並未出現由盛轉衰的情況，如果遮住心理上的感受，只看客觀數據，去年2025年其實是相當不錯的一年，各國內外機構對今年2026年也都做出持續正向成長的預測。

李淳也提到，2025年美國國家安全戰略報告再度清楚說明，美中經濟科技競爭已經是國安問題，而美國的目標是贏得經濟勝利、嚇阻軍事衝突，而對於經濟勝利的路徑可歸納為3個層次，其中，最核心的戰略科技會加速脫鉤。李淳：『(原音)第一層的加速脫鉤，譬如說涉及到AI的先進製程的半導體，還有AI晶片；第二個就是關鍵資源加速脫鉤，大家可以想像到就是稀土，還有能源；第三個就是例如所有球鞋或衣服都還是中國製造。』

他指出，中國的相對回應一方面也會是戰略科技加速自主，另一方面就是伺機對歐盟等挖牆腳，並對於關鍵資源，例如成熟半導體、先進電池，增加全世界對中國的依賴。

美國國防部前官員胡振東指出，川普在美國國安戰略報告中強調了「分擔責任」和「轉移責任」希望盟友和夥伴承擔更多自我安全責任，他將西半球列為首要優先，焦點在非法移民和毒品問題，亞洲則是他的第二優先，印太地區仍將是重要的經濟和地緣政治戰場之一，報告中也特別提到，維持軍事優勢是遏制台灣衝突的首要任務，所以他預料川普將繼續以實力求和平的立場進行威懾。