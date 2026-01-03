學者：美敲山震虎 矛頭暗指中俄

美國出兵委內瑞拉，逮捕總統馬杜洛回美受審。淡江大學戰略所所長李大中指出，此舉展現「川普版本的門羅主義」，北京在中南美洲經營多時，川普行動是否影響四月川習會或俄烏和平談判進度，將引發關注。淡江戰略所副教授林穎佑說，美方作為將引發世界各國對於斬首軍事行動的重視，其他強權也會注意到美國破壞既有的國際秩序的一面。

李大中指出，美國出兵委內瑞拉，完全呼應去年十二月公布的美國國家安全戰略（ＮＳＳ)，也反映川普政府國家安全的基本邏輯與世界觀，這已經揭櫫美國對於西半球（美洲）的重視，類似川普版本的門羅主義，某種程度將美洲視為美國的勢力範圍，而且拒絕非「西半球的競爭者」，在此區域掌握軍事設施、港口與關鍵基礎建設的控制，以及對廣義戰略資產的收購。

李大中說，這裡面的「非西半球競爭者」，暗指的是中國與俄羅斯，美會盡全力確保此區域不會拱手讓人，所以包括委內瑞拉、施壓巴拿馬，甚至是秘魯，都是在此情況下進入川普的視角。

林穎佑分析，美國示範了一個快速的軍事行動，用一種迅雷不及掩耳的快速突擊行動，產生敲山震虎的作用，警告其他國家美國會為了國家利益使用自己的軍事力量，有點殺雞儆猴的效果。他提醒，美國先穩定了中南美洲之後，接下來會不會把目光放在印太或歐洲，是可觀察的方向。

