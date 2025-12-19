學者：賴拒到立院 恐改直播反制

國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團19日在議場門口舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，出席立委在彈劾文上簽名。（姚志平攝）

針對行政院長不副署「財劃法」再修正版本的憲政僵局，在野黨立委19日宣布提案彈劾賴清德總統。學者分析，在野黨選擇彈劾而非罷免，目標在逼迫賴清德來立院列席說明，但以賴的性格，恐怕不會束手就擒，可能拒絕到立院，改以直播「向全國人民說明」，訴求「更大的民主」。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥表示，在野黨選擇「彈劾總統」作為開啟全面反擊的第一槍，顯然是經過精算過的政治動作，透過彈劾案，逼迫賴清德來立院列席說明才是目的。

廣告 廣告

不過張元祥也分析，以賴清德衝撞到底的政治性格，當然不會乖乖就範，列席說明的機會不大，更不可能接受詢答。民進黨的反制手法可能有二：其一，「立法院邀請被彈劾人列席說明」，但是賴清德選擇放棄列席說明的機會，而在總統府直播「向全國人民說明」，訴求「更大的民主」；其二，賴清德直接繳交「書面說明」，或是受邀到立院簽到後，提出「書面說明」即離開立法院，並透過直播繼續批判「在野獨裁」。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，從綠營發動的大罷免、不副署，到藍白合作推動的連署彈劾，看起來朝野對立正持續升溫，似乎彼此都還沒有妥協的意思，主要原因在於互不相信對方有溝通的誠意，而且都想藉由輿論宣傳戰，來累積下一次大選的資本。

賴祥蔚認為，除非朝野有一方的政治領袖，真的願意開誠布公，否則恐怕只能靠等到2026年底地方九合一選舉結果出來，分出明顯勝負，才可能有停戰的可能，當然也可能彼此對地方選舉都不服氣，或者勝負沒有明顯差距，政局將一直對抗到2028年總統大選。