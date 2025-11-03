學者：軍備拿不到 保障在嘴上

我國購買美國武器出現延宕情形，藍營立委抨擊賴政府愛引戰，只會製造危機，根本是嘴砲治國。學者認為，台灣已經配合陪國軍備計畫，不過卻無法在時程內獲得對方允諾的武器，賴政府在沒有能力應付大陸武力之前，更不該主動挑釁，發表爭議言論，製造衝突，否則可能讓台灣處境變得更加危險。

國民黨立委陳菁徽說，賴政府建軍備戰屢屢出包，軍購案延宕、刺針飛彈與魚雷採購不順、潛艦國造又陷混亂。國際已直接點名批評，顯示國防管理能力嚴重失能。台灣人民反對北京文攻武嚇，但更需要一個能確保安全、非製造危機的政府。賴政府面對外界質疑，只會推責中共，這種嘴砲治國的作法，只會讓台灣更危險。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授陳奕帆指出，在軍備都尚未獲得之前，其實美國對台灣的保障只有在嘴上，如果交貨延宕，我國在發生戰事時，是完全沒有贏面的；台灣已經配合美國的建軍規畫去採購需要的武器，但美方卻因為生產力不足一直拖延交付，如果這樣下去，即便我國將國防預算編列至10％抑或是20％，都是空口白話，更別提交付武器之後還需要訓練時程。

陳奕帆也提到，以台灣的經濟狀況來說，如果真的提升至5％是相當驚人的數字，美國的廠商是否有能力交貨？這些都是未定之天。

「星星之火可以燎原」，陳奕帆說，川普說習近平知道犯台的後果，但是賴清德總統有跟川普聊過台灣挑釁的後果嗎？我國在沒有能力自我保衛之前，都不應該主動挑起爭端，賴清德最近說的反對推進統一、新兩國論都是相當挑釁的話語，但是台灣在能力尚且不足的時候，都不應該講大話，並製造衝突的可能性。