學者：遠火威脅增 台灣之盾建構多層次攔截具迫切性

（中央社記者游凱翔台北30日電）中共宣布軍演並實彈射擊火箭彈，學者認為，現行台灣並無有效、相對應成本的軍備來攔截火箭彈，因此推動「台灣之盾」有其必要性，藉此建構包含能防禦火箭彈的攔截系統，是超前部署的必要作為。

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命－2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

國防部傍晚舉行臨時記者會，情報參謀次長室次長謝日升中將說明，中共遠火部隊共射擊2波次火箭彈，第1波次為上午9時從福建平潭射擊17枚，落彈區於基隆東北方70浬、無飛越台灣上空；第2波次於下午1時，從福建泉州石獅射擊10枚，落彈區於台南西方50浬。

國防安全研究院委任副研究員揭仲指出，中共遠火部隊具備跨海打擊能力，此次發射的彈種PCH-191型最大射程為280公里，另一型據悉可達400公里，已可涵蓋絕大部分台灣西部地區；其具備些許精準特性，可扮演中共聯合打擊大量輸出火力的選項，而成本又比彈道及巡弋飛彈低，雖不到「遠火洗地」，但具一定威脅性。

揭仲提到，台灣面對遠火系統並沒有較佳的攔截系統，若使用高價的愛國者、天弓防空飛彈，不僅是「不對稱的接戰」，也可能消耗不必要的國軍彈藥。因此，總統賴清德推動的「台灣之盾」有其必要性，藉此建構包含能夠防禦火箭彈的攔截系統，是超前部署的必要作為。

國防院學者舒孝煌表示，以色列過去就曾使用鐵穹系統攔截火箭彈，但即便如此也曾遭遇備彈量不足的問題；揭仲也提到，由於攔截一枚火箭彈通常需要動用兩枚飛彈，因此需要儲存一定數量彈藥，此為國軍日後精進的重要方向。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑則點出國軍裝備「機動化」的重要性，他表示，由於中共火箭彈射程可攻擊台灣西部地區，除民眾疏散的重要性外，國軍許多新式裝備，例如HIMARS海馬士多管火箭系統、M109A7自走砲、空軍新式雷達都是機動型，但也必須針對掩體進行加固或地下化，藉此增加生存率。

林穎佑認為，台灣高度城市化，中共直接用火箭彈攻擊市區人口密集處的機率不高，因為中共是想透過武力逼統、上談判桌，若刻意無差別攻擊平民易激起民眾不滿，不利於統一進程。（編輯：林克倫、楊凱翔）1141230