學者：重建軍事管道 美仍視陸為對手

美國戰爭部長赫格塞斯近日與大陸國防部長董軍會晤，雙方同意建立「軍對軍」溝通管道，會中並觸及台海議題。學者分析，赫格塞斯此行低調，顯示美方不願在川普亞洲行期間轉移焦點，避免經貿議題失焦。但赫格塞斯要建立高層官員直接對話，也意味美國可在必要時，對大陸軍事擴張提出「提醒」。

成功大學政治系教授王宏仁指出，川普在韓國與習近平會面；赫格塞斯在馬來西亞與董軍會談，象徵美國以經貿與軍事分進合擊的策略推動對陸政策；川普掌握總體原則，由赫格塞斯落實執行，展現分工布局。

廣告 廣告

王宏仁表示，陸美開啟軍對軍溝通機制，讓美方可在此管道直接提醒陸方哪些行為「不可逾越」，雖然雙方仍各說各話，但整體而言，有溝通比沒有好。美方重申不尋求衝突，也不容許大陸在南海、東海製造緊張；陸方則強調台海統一是不可阻擋的歷史大勢，並警告美方在台灣議題上謹言慎行。

他認為，美國12月仍將與東協國家舉行多邊聯合軍演，顯示美方意在持續監控大陸在東海、南海、台海的行動，並強化與印太國家的軍事合作。雖然美台非正式盟國，但也是夥伴關係，台灣在第一島鏈中仍扮演戰略角色，我國雖不會參與軍演，但可以與美方共享情報與資訊。王宏仁補充，川普近日提及大陸核武數量可能在5年內追上美國，已指示戰爭部進行核武測試，意在對陸方施壓與威懾，顯示美國仍將大陸視為首要戰略競爭對手。

淡江大學戰略研究所長李大中則指出，兩國防長繼9月視訊後面對面會談，赫格塞斯事後發出的訊息顯示會談成效正面，也呼應川習會的整體氣氛。不過，李大中強調，雙方雖重啟高層對話，但不意味軍事關係回暖。美方在貿易戰中，體認稀土依賴大陸的風險，正積極與盟國尋求礦產合作，顯見陸美競爭格局仍將長期存在。