學者：開放檔案數量可觀 盼更多人才投入轉型正義研究

行政院人權及轉型正義處自2022年起連續3年舉辦人權日國際研討會，今年研討會主題是「歷史記憶與民主深化：台灣轉型正義經驗與國際對話」，今天(10日)是研討會第二天。多位台灣學者在會中指出，隨著大量歷史檔案釋出，亟需更多研究人才投入，因此呼籲更多年輕世代加入轉型正義相關研究的行列。

今天是2025人權日國際研討會第二天，國立台灣大學政治學系教授黃長玲、東吳大學政治學系教授陳俊宏及助理教授沈筱綺在談及台灣轉型正義發展時，都對於歷史檔案研究人才不足的問題有感而發。

黃長玲跟陳俊宏都指出，近年來，政治檔案陸續釋出，數量非常可觀，若靠少數人研究整理，根本來不及消化，因此亟需更多研究人才投入。

沈筱綺則分享自己的研究主題就是透過歷史檔案了解白色恐怖時期軍事審判過程中的核覆機制，她想知道為什麽有些初判結果不是死刑的案件，經過層層向上核覆後，最終卻被判死。她也透露自己在閱讀檔案的過程中，常常有些意想不到的發現。她說：『(原音)我讀了一些案子，我發現有些案子是蔣介石(要求)重判重罪，然後軍法官有3個，一個說因為他跟他(被告)過去在中國的職務上是有從屬關係，所以他不適合做審判，他就辭職退出，另外兩個在開庭審理的前一天通通告病。所以，當你去讀檔案的時候，你就會發現原來他們在那個時候威權時期...我們以為軍法官都是一味地配合這個體制，事實上，他們還是有在他們自己可行的程度之下做出符合他們自己良心的一些決策。』

黃長玲指出，越來越多白色恐怖研究發現，當年並不是每一個法官都像機器人一樣每次都給出死刑判決，事實上，死刑判決高度集中在某些特定法官。她認為，越了解活在威權體制裡的人如何跟體制協商跟周旋，就有助於更了解體制如何運作。

黃長玲也勉勵更多人投入轉型正義推動工作，尤其現在我國面對強大的外部威脅，國內政局也吵吵鬧鬧，此時更需要推動轉型正義。她相信只要眾人靜下心來一起努力，對台灣民主的意義會逐漸浮現。