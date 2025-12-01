學者：陸不認為台灣能類比烏克蘭

對於中共可能向川普政府提出「廿八點台灣方案」，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳說，他認為可信度不高，俄烏開戰以來，中方從不認為烏克蘭問題可類比台灣問題，且烏克蘭問題有美國、歐盟的介入，但中方一定認為台灣問題屬於中國內部事務，怎麼可能會允許美國、日本或其他國家公開介入台灣問題。大陸資深涉台學者包承柯表示，「台灣問題屬中國內部事務」，與烏克蘭局勢性質不同，也不涉領土交換。

張五岳說，中方當然清楚，美國仍然是解決台灣問題的關鍵性因素，中共會採取的做法是，要求美方從「不支持台獨」到明確「反對台獨」，不要對台獨散發出錯誤訊息，不要讓台灣以武謀獨、以美謀獨；並促使美方「支持兩岸和平統一」，在拜登時期，習近平也提過。

張五岳說，大陸現在在國際場域要求各國支持一中，但大陸絕不可能把台灣問題的解決方案，拿來跟國際社會進行交涉或做為談判標的；大陸在兩岸問題更多強調「操之在己」，根據「新時代黨解決台灣問題的總體方略」解決台灣問題是要為中國式現代化，為國家發展、為民族偉大復興服務。

日相高市早苗「台灣有事」引發中日關係緊張，張五岳說，北京反應如此強烈，主因是川普在台灣問題保持戰略模糊，反而高市給出明確表態，擔心對其他國家形成示範效應；至於北京舉措能否防止擴散效應，促使其他國家自制，仍有待觀察。

包承柯說，烏克蘭與俄羅斯是獨立國家，川普和平方案中涉領土交換與軍隊撤退；台灣問題大陸始終認為台灣是中國的一部分，不存在領土交換的可能性，兩者不能等量齊觀。

