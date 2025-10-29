學者：陸美短期降溫 軍事矛盾仍在
美國總統川普展開亞洲行，受到熱烈歡迎，並與多國談妥貿易關稅協議，學者認為，各國在外交禮節上給足川普面子，卻在涉及本國經貿利益的談判上仍有所保留；至於中美貿易戰，短期內似有緩和，然而，兩國本質上仍是結構性競爭對手，軍事矛盾長期存在，中美關係不容易出現重大進展。
淡江大學外交與國際關係學系助理教授陳奕帆直言，川普的亞洲行相當成功，主因各國已摸清川普性格，明白他喜歡被塑造成強勢領袖形象，包括日本、韓國、馬來西亞、泰國及柬埔寨領導人多是首次與川普會面，為維繫良好關係，「自然不敢失禮」。
不過，陳奕帆指出，雖然外交場合氣氛熱絡，實際上在貿易談判方面，只有部分中小國家與美方簽成協議，至於日本與韓國等「大交易」仍未完全敲定落幕。
談及中美對峙是否在川習會後降溫？陳奕帆表示，中國近期釋出多項善意，包括恢復採購美國大豆、出售抖音、延後稀土禁令1年；川普也主動承諾處理芬太尼關稅問題，雙方互動確有進展，第5輪談判氣氛相對良好，但美國抗中立場屬長期趨勢，雙方是長期結構性對手，不會突然停止對抗。
他認為，即使美中氣氛轉好，其他抗中國家也不可能立即改變態度，因為各國仍受內部政治與政黨因素牽制，整體而言，全球抗中態勢頂多變得緩和。
成大政治系王宏仁特別提到，川普與日本首相高市早苗的互動值得注意，川普對高市的態度明顯比過去對石破茂時更柔和，氣氛甚至讓人聯想到他與前首相安倍晉三的關係；他表示，美日關係回暖，顯示川普在東亞外交上已調整姿態，至少暫時壓低過去關稅戰時的緊張感。
王宏仁也說，目前所見中美關係降溫僅是短期狀況，誰也無法預料中國大陸未來會有什麼動作；還有美國即將出爐的國防戰略白皮書是否會如預測將中國作為軍事上的假想敵。因為貿易逆差可以經過短期談判解決，但軍事上的矛盾仍是長期問題，美國近期開始與日本、澳洲簽訂礦場協議或達成相關共識，就可發現美方仍持續在部分議題上尋找盟友，期盼掌握主導權。
