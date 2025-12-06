學者：駕駛觀念不改 道安難提升

高速公路違規、事故與死亡數近年不減反增。圖為國道警察取締超速車輛。（本報資料照片）

高速公路違規、事故與死亡數近年呈不減反增趨勢。學者表示，違規、事故與死亡數3項指標都下降，才代表道安管理措施有績效，應加強宣導。也有學者認為，駕駛風險意識仍不足，執法可最快達教育效果，關鍵仍是駕駛觀念，若行為不改，道安不可能改善。

消基會交通委員會召集人李克聰指出，違規、事故與死亡數等3項指標數全降，才代表交通與道安管理有成效，目前看來還沒有，也未見取締變嚴格，違規與事故同步減少的良性循環，建議交叉分析違規樣態、事故型態等關聯數據，找出關聯性，加強重點宣導。

廣告 廣告

淡江大學運輸管理學系退休教授羅孝賢表示，近期熱議台灣測速照相密集，還稱對國旅有害，是傳遞錯誤訊息。全球都做速度管理，不同路段有不同速度，高速公路等級較高、設計速率高，車速快，反應時間恐不足，事故多較一般道路嚴重。許多人羨慕德國有無速限公路，但當地人開車守規矩，不會飄移鬼切，超車才進內線，台灣許多駕駛先騎機車才開車，套用騎乘習慣至汽車，風險意識不足。

羅孝賢直言，執法是最佳社會教育，大陸成都設有許多科技執法，壓線馬上被拍，罰單很快就來，1年被罰數次須回駕駛學校，看到駕駛都滿守規矩，顯見執法最快能達教育效果，但台灣許多駕駛卻認為執法是限制，後果恐拿命換。近年民眾漸漸接受科技執法，最關鍵仍是駕駛道德觀念，行為若不改變，道安不可能改善。

李克聰提到，許多人說測速照相密度高，但事故並未有效減少，應在執法外加強宣導教育，如有行人在綠燈秒數快結束時穿越遭取締，但很多人不知燈號閃爍時，未踏上馬路就不能過，應有更清楚宣導，才不會讓取締對象不滿，減少未來選擇性違規機會。