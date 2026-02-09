學者：高市大勝鞏固執政 台日EPA可望取得進展
（中央社記者戴雅真、陳鎧妤東京／台北9日專電）日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院大勝，學者林泉忠分析，高市不僅大幅鞏固執政基礎，有望長期執政，她挾與美國總統川普的高度互信，也將更有底氣面對北京；對台政策方面，台日經濟夥伴協定（EPA）有望迎來實質進展，台日互動將更加頻繁。
東京大學東洋文化研究所特聘研究員林泉忠接受中央社專訪表示，整體來看，高市早苗這次獲得歷史性的勝利，不僅如大多日媒所指，自民黨單獨突破2/3席次，若再加上日本維新會，執政陣營實際已經突破3/4。
他指出，這樣的結果在日本政治史上首次出現，這意味著未來高市在推動內政改革、重大政策，甚至修憲議題上，都將擁有前所未有的政治動能。儘管修憲仍受制於在參議院是少數黨，但整體氣勢已經全然不同。
林泉忠表示，值得關注的是，高市在選戰期間獲得美方前所未有的公開支持，川普親自為她發聲，象徵美方對於高市政府的高度信任。可以預見，高市即將出訪美國行程將相當順利，並進一步鞏固美日同盟，這也將使高市在外交上獲得強而有力的「定心丸」，而在對美關係站穩腳步後，她將更有底氣面對北京。
談及對中關係，林泉忠指出，自從高市去年在國會發表「台灣有事」相關答詢以來，中方過去3個月幾乎打出所有牌，從經濟施壓、國際輿論操作，甚至試圖拉攏周邊國家，包括韓國總統李在明訪中期間，習近平稱中韓要「攜手捍衛二戰勝利成果」，但李在明並未正面回應，反而隨後訪問日本時與高市早苗其樂融融一起打鼓。
他表示，結果顯示，中國的施壓效果極其有限。即使在觀光方面採取報復，中方自身承受的損失反而更大，航空股價下跌、對中國產業衝擊明顯；而日本選民並未因此動搖，反而在選舉中進一步支持高市政府，這顯示中國的經濟槓桿已經不再具備過往威力。
林泉忠分析，原本中方可能誤判，以為透過強力施壓可以迫使高市下台，換上比較「好處理」的政府，但選舉結果完全相反，高市的力量不但沒有被削弱，反而以破紀錄的方式鞏固政權，即有可能長期執政。這將迫使北京重新思考對日策略。
他認為，自民黨在選舉中獲得壓倒性勝利，中國或多或少承受壓力，中國需要思考如何面對一個強勢的高市早苗政府，對日本的全方位施壓是否繼續或調整。
此外，林泉忠也提到另一個重要的觀察是，今年底將於中國深圳舉行亞太經濟合作會議（APEC），高市早苗相信會出席，按慣例會舉行中日首腦會談。
他說，原本預期中方會在APEC之前調整對日關係，現在自民黨在選舉中獲得壓倒性勝利，不排除中方會摸索提前改善日中關係的時間點。
至於接下來重要的具體觀察點，林泉忠認為，是2月中旬參眾兩院完成首相指名選舉後，習近平會不會對新任首相高市早苗發出賀電。這是一個非常實質的政治訊號。若發賀電，代表中方有意改善關係，為後續交流留下空間；反之，若完全沒有任何表態，則等於「鐵了心」要繼續對日本施壓，準備在更長時間內維持對日本的強硬姿態。
林泉忠指出，中方應該不至於完全不表態，即便不是習近平本人，也可能透過其他層級釋出訊號。若中方展現善意，日本執政陣營也將更積極思考是否提供北京一個「下台階」的機會，讓中方逐步停止對日施壓，恢復交流。即使無法立刻恢復過往狀態，但整體氣氛能夠逐步好轉，恢復較正常的互動與交流。
林泉忠分析，值得強調的是，高市早苗並非無視日中關係，她深知中國是巨大的鄰國，雙邊關係維持基本穩定極為重要。此外，她明確自我定位為「安倍路線的繼承者」，而前日相安倍晉三不僅能在內政上推動經濟改革、提升就業，還能在外交上成功取得川普信任，並在強化對美關係的同時，仍能在2018年實現中日高層互訪。這種戰略平衡，是高市試圖複製的模式。
他表示，眾院大選取得壓倒勝利後，高市將能在日美同盟穩固的前提下，更自信、正面地處理對中關係，而非被動挨打或過於低調。她已經具備更強的政治資本，不會再以退讓換取和緩，而是會在堅守安保價值的前提下進行接觸。
談到台日關係，林泉忠研判，短期內在日中交流尚未回穩之前，日本政府對台動作，尤其是高層官員互訪仍可能維持低調，避免刺激北京；但在涉及其他與台灣交流的具體議題上，反而會更積極尋找合適時機逐步推進。
他指出，首先是日本海上保安廳與台灣海巡署的共同演練，若出現較好時機，這類合作可能率先恢復，因為合作性質並非軍事，政治敏感度相對可控。
在經貿方面，林泉忠認為，台灣目前最希望與日本早日洽簽經貿夥伴協定（EPA）。總統賴清德去年與高市早苗會面，以及外交部長林佳龍近期接見日本眾議員訪團時，都一再強調這項訴求。高市本人曾擔任經濟安全保障擔當大臣，政治背景高度契合，也更理解台灣提出洽簽EPA的戰略意涵。
林泉忠期待也相信，在高市早苗任內，日台EPA將有更高機率出現進展，進而推動日台經濟合作更進一步深化。
除了經貿之外，林泉忠表示，台日在非官員政治層面的互動將更加頻繁。過去即使日中關係緊繃，日本國會議員訪台並未減少，顯示日本對台支持並未因中方壓力而弱化；高市大勝後，日本國會議員訪台意願可能升高，交流也更頻繁。
至於台灣方面，他說，民進黨去年成立青年局，將與自民黨青年局對接，隨著雙方青年議員交流加深，未來台日互動可望發展為跨世代、跨領域的制度性合作。（編輯：韋樞/周永捷）1150209
其他人也在看
MLB／拒絕當道奇教練！柯蕭轉戰球評 洋基退休球星、前國聯MVP也加入
美國電視台《NBC》今年重新獲得大聯盟轉播權，9日聘請3位退役名將柯蕭（Clayton Kershaw）、沃托（Joey Votto）、瑞佐（Anthony Rizzo）擔任球評，柯蕭上季季末震撼宣布退休，休賽季曾透露不打算重返道奇教練團，如今決定加入賽事轉播團隊。
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障 卡關1小時慘況曝光
即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
聞到「臭雞蛋味」快逃！北投湯屋命案 專家揭致命關鍵
（社會中心／綜合報導）台北市北投區一處溫泉湯屋昨晚發生情侶雙亡意外。一名46歲郭姓女子被發現陳屍在泡湯池內，同 […]
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...
1圖看年前天氣4變化！今寒流減弱「明回暖直衝26度」 這天再轉濕涼
今（9）日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。對此，中央氣象署整理本週天氣重點，寒流今遠離，之後漸回溫，週三至週四清晨涼冷空氣影響北東地區，高溫稍降，週四白天後溫度回升；降雨方面，各地多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部恆春半島部分時段偶飄雨，本週天氣多為穩定，適合年前掃除，迎接新氣象。
過年買零食注意！老闆坦承「１軟糖」超難吃別買，一票人點頭：童年惡夢
2026過年腳步逼近，許多民眾已開始採購年貨，準備迎接新年到來。特別是傳統年節零食，從古早味軟糖到各式造型巧克力，這些懷舊點心承載著濃濃的年味記憶。然而，近日有民眾在網路購物時，意外發現一家販賣古早味
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
營收突破百億大關！記憶體6檔漲停噴出「它」法說前夕飆了 2026、2027產能已預訂一空
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股今（9）日股價迎來反攻，加權指數收在32,404.62點，大漲621.7點，漲幅1.96%，觀察今日記憶體個股趨勢，受惠於南亞科（2...
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
台股將封關休市11天 美股超級財報周登場 科技消費股牽動台股供應鏈 MSCI 2月11日公布季度調整名單｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在台股2月11日封關休市11天，抱股過年需注意！美股超級財報周登場，科技消費股牽動台股供應鏈；MSCI台灣權重21.06%超越中國大陸，2月11日公布季度調整名單。