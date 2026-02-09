學者：高市早苗贏得歷史授權 台灣將獲得更清晰的區域支持

日本眾議院2月8日改選結果出爐，自民黨在高市早苗領軍下單獨跨過三分之二修憲門檻，多家日媒形容為「戰後政治的分水嶺」，北京則相對低調，僅重申歷史問題與台灣問題屬於核心利益。彰化師範大學學者李其澤指出，高市早苗得到的不只是席次，更是一份歷史授權，中國未來必須面對日本社會的安全轉向，美國迎來更積極的盟友，台灣則獲得更清晰的區域支持。

李其澤分析，對中國而言，這是一記直接的戰略震撼。自2025年高市在國會表明「台灣有事可能構成日本存立危機事態」後，北京曾透過經貿手段施壓，但多家日英媒體指出，相關作為不僅未削弱其支持度，反而加深日本社會對主權與安全議題的焦慮感。此次選舉結果顯示，日本選民並未因潛在經濟成本退縮，而是以更高支持率回應外部壓力。

他指出，北京若進一步升高壓力，可能反而加速日本修憲與安保改革；若選擇收斂，則意味施壓手段的邊際效果正在下降，對中日關係而言，已構成結構性困局。

在美國層面，李其澤認為，高市勝選被華府視為一項戰略利多。美方長期期待盟友分擔更多防務責任，日本已承諾將國防支出提升至GDP 2％以上，並強化飛彈與遠程打擊能力，美方公開祝賀，顯示其將此視為同盟深化的重要契機。不過，同盟關係的強化，也可能同步推高區域對抗張力，美國未來勢必面臨支持與管控之間的平衡考驗。

對台灣而言，李其澤指出，此一結果同時帶來機遇與風險。高市長期主張台海穩定攸關日本安全，其修憲構想與防衛裝備出口政策調整，可能為台日安全合作創造制度空間；但日本立場愈趨清晰，北京也可能將台灣議題與對日博弈進一步綁定，若台灣僅停留在政治氛圍層次，而缺乏制度化合作機制，將難以承受區域壓力的波動。

在日本國內層面，李其澤分析，此次大勝也意味權力結構再度集中，自民黨傳統派閥協商機制在強勢授權下被弱化，首相官邸主導能力上升，為修憲與安保改革提供前所未有的推進力道，但同時也削弱國會制衡功能。他提醒，壓倒性勝利並不等同於社會全面共識，修憲仍須面對公投程序，若推動過急，恐引發反彈，影響改革正當性。

李其澤最後指出，這場選舉象徵東亞秩序的再定位。中國必須面對日本社會的安全轉向，美國迎來更積極的盟友，台灣則獲得更清晰的區域支持；然而，高市得到的不只是席次，更是一份歷史授權；權力登頂同時也意味壓力登頂，國防擴張的財政負擔、北京可能的非對稱回應，以及華府政策的不確定性，都將成為其戰略判斷的關鍵考驗。日本能否在強化嚇阻的同時維持區域穩定，將左右這場勝利究竟是秩序重建的起點，抑或新一輪對抗循環的開端。

