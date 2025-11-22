學者：黃百韜與反侵略台灣無關

賴清德總統22日發文悼念徐蚌會戰中喪生的黃百韜將軍，但對其功績陳述卻有所偏袒，事實上，黃百韜也是對日抗戰功臣，賴未談及他的抗日事蹟，僅強調反共、抵抗威權體制的精神。對此，國內學者認為，這種擷取歷史、透過嫁接手法的陳述，根本是曲解史實，黃百韜與反侵略台灣根本毫無關係。

中華戰略學資深研究員張競昨再度引用白居易《放言五首》第3首：「周公恐懼流言日，王莽謙恭未篡時。向使當初身便死，一生真偽復誰知？」強調對人、對事要得到全面認識，不能只根據一時一事現象下結論。

張競認為，歷史不能切片，且人是會改變的，賴政府擷取歷史片段，用嫁接手法曲解歷史，是非常不道德的；且黃百韜在對日抗戰中是有戰功的，他的事蹟與賴政府所談的反侵略台灣無關。

張競特別強調，賴清德所言「共同捍衛台灣的民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀」跟黃百韜將軍一點關係都沒有。身為黃埔子弟，國共內戰雖同室操戈，但沒有一人是為台灣獨立而戰，完全沒有「反對推進統一」之事。

退役上校孫秉中也表態，賴清德近期的言行，根本不是在「追思」八二三炮戰、古寧頭戰役、徐蚌會戰，而是「為了反中而反共」，混淆視聽、放煙幕彈，黃百韜反不反共是意識型態問題，是「黨爭」，狠酸賴清德可能根本搞不清楚黃百韜將軍是誰。

事實上，黃百韜死後被遷墓至五指山，並在忠烈祠立牌位外，在南京也有應為衣冠塚的半圓形水泥墓塚，上題的「黃煥然」之名即為黃百韜；該墓甚至於2023年9月入選南京市文物保護單位，被陸方認定為抗日英雄，其歷史定位不言而諭。