學者：黨政職務破格拔擢 蔣經國刻意安排李登輝接班

（中央社記者葉素萍台北23日電）外界對於前總統蔣經國是否指定前總統李登輝接班，有不同看法。國史館協修羅國儲今天表示，蔣經國喜歡年輕學者，又對李登輝長期考察考核，在黨政職務上連續破格拔擢，「有相當強的證據認為，蔣經國是刻意安排李登輝繼任」。

國史館與財團法人李登輝基金會22日、23日連續2天，在國史館台北館區舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」。羅國儲今天在會中發布「他人日記中的李登輝：以蔣經國與王昇為中心」論文。

羅國儲說，蔣經國對於李登輝「是否指定接班」這個問題，蔣經國日記雖沒有直接講明，但可以找到一些蛛絲馬跡；蔣經國日記中，對於李登輝可說是都只有正面表述，與其日記一貫對人的批評，顯然有所差異。

至於蔣經國何時開始計畫準備安排接班人，羅國儲認為，蔣經國在1979年時曾說，「我之不才且年已七十，來人將由何人繼之，這是最重要的當前之急，不可聽其自然也」。

羅國儲表示，對於後繼者條件，蔣經國在日記列出「領導人物之培養，應以少我十歲者為原則，省籍問題並不重要，但是黨的歷史則不宜過多，而對於軍方亦須有相當關係」；而將經國於1979年，除了重提培植人才重要外，更進一步放寬人才年齡條件指「為黨國培植人才乃是今後重要責任，亦是最不容易做的一件事，要在比我年輕十五歲的同志身上做起」。

羅國儲指出，從擔任的政府職務來看，李登輝1972年出任政務委員，1978年擔任台北市長、1981年任台灣省主席，到1984年擔任副總統為止，可以說，都是相當短時間就獲得拔擢與升遷；至於黨內職務，李登輝入黨不久，就當選中央委員，並很快就取得高位。

羅國儲認為，蔣經國喜歡年輕學者，又對李登輝長期考察、考核，不吝對其表現公開讚賞，並且在政黨與政府職務上都連續破格拔擢，一直到副總統為止。

他說，李登輝的資歷，也幾乎符合蔣經國在日記裡所開出的條件，更何況，1984年蔣經國已74歲，還患有嚴重慢性疾病，逝世前已行動不便要以輪椅代步，很難想像心思縝密、且至少在1970年代就察覺到繼任者問題的蔣經國，會對自己的身後事毫無準備，「可以說，已有相當強的證據認為，蔣經國是刻意安排李登輝繼任」。（編輯：林克倫）1141123