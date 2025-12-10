學者：1.25兆釀戰略誤判 人力是弱點

學者莫少白投書指出，台灣國防弱點不在金額不足，而是在制度、人力與文化層面的結構性缺口。圖為F-16戰機。（本報資料照片）

淡江大學外交系副教授莫少白10日刊登在期刊《外交家》的投書指出，賴政府1.25兆元國防預算，雖成功向國際釋出台灣強化自我防衛決心的訊號，但若將新預算視為台灣足夠努力的證據，將構成「戰略誤判」，因為國防弱點不在金額不足，而是在制度、人力與文化層面的結構性缺口。

莫少白指出，外界對台灣大幅擴張國防支出的肯定固然重要，但1.25兆元其實不如媒體報導的驚人。預算將分攤8年執行，且部分項目可能原已包含在年度常規預算內。他提醒，儘管無人機等科技是重要投資，卻不足以解決台灣防衛能力的核心弱點：人力。

莫少白表示，台灣軍方多年來面臨人員不足、跨部門協調不足、文化因素影響改革、社會動員不足等4大問題。首先，長期人員短缺、訓練品質不一、義務役與預備役銜接不佳，他直言，若預備役訓練仍停留在象徵性動員，將難以支撐長期作戰，「裝備是不能替代訓練不足的人」。

其次，國安決策體系長期存在橫向與縱向溝通不足，國防部與全社會防衛韌性委員會之間缺乏制度性協作，民間組織與地方政府也常獨立運作，難以形成全國一致的行動。

此外，最困難的挑戰來自文化因素。台灣國防體系深受東亞文化影響，傾向等級森嚴、規避風險，這種環境下往往不鼓勵創新和主動，使部隊在平和時期看似井然有序，但缺乏面對高強度衝突所需的適應和應變能力。

最後是政府雖推出《全民安全手冊》提升防衛意識，但仍屬單向式宣導，尤其青年世代在網路安全、工程、通訊等領域具備高度專業，但缺乏制度化的投入管道，導致社會資源大量閒置。

莫少白強調，時間是台灣最缺乏的資源，威懾力並非由支出決定，若要判斷台灣是否正邁向實質改革，關鍵不在於預算規模，而在於訓練實戰性的提升及組織文化是否開始容許創新與誠實檢討。