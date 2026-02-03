學者：3年太急迫 礦源保障才是關鍵

為避免稀土過度依賴大陸風險，經濟部要求工研院進行稀土自主研發，規畫3年內滿足國內50％本土需求，專家肯定，這應該定位為「戰略儲備」，而非全面取代進口，但認為3年的時程，較為急迫。

中經院台灣東協研究中心主任徐遵慈指出，台灣沒有稀土原礦，所謂供給應是指稀土合金與金屬加工的自主處理能力。根據經濟部民國111年計畫，工研院開發的環保提煉技術，能將含稀土資源中僅約5％的成分，提煉至純度達99.99％的氧化物與金屬。該製程環保效益高，廢棄物減量達50％、化學藥劑減省40％，且能耗降低20％，符合國際永續趨勢。

徐遵慈認為，供給國內50％需求的目標應定位為「戰略儲備」，而非全面取代進口。產出將優先供應高效工業馬達、電動載具驅動馬達等淨零關鍵領域，以強化供應鏈韌性。不過她也提醒3年的時程較為急迫，除非政府已選定特定的合作礦區，否則從探勘、開採到產線建立通常需要更長時間。

台灣過去常被排除在如歐美主導的關鍵礦物相關組織之外。徐遵慈指出，隨著台美在經濟繁榮夥伴對話（EPPD）簽署關鍵礦物合作協議，將產生極大的鼓勵作用，讓其他資源國更有信心與台合作。去年底澳洲發布關鍵礦產白皮書尋求與台深化關係，而東協國家雖礦源豐富卻缺乏深加工技術，也是台灣以技術換取礦源的時機。

而稀土武器化的威脅也非空談，雖然台灣目前大多進口歐美日加工後的半成品，但代工大廠和碩、光學龍頭大立光在去年都曾透露，大陸的稀土出口管制確實已對供應鏈供貨產生干擾。她強調，台灣透過與礦源國合作、提供資金搭配環保提煉技術，是分散風險的關鍵選項，但在有限時間內，台灣能否將技術轉為實質的礦源保障才是關鍵。