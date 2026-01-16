學者：4成產能移美 台矽盾變薄弱

台美關稅談判出爐，台灣適用對等關稅下調至15％，再加上台積電法說會利多，激勵16日台股加權指數大漲598.12點，以31408.7點作收。（陳俊吉攝）

美台敲定貿易協議，台灣輸美商品關稅將降至15％，做為交換條件，科技業者將對美直接投資2500億美元，政府另提供2500億美元信用保證。美國商務部長盧特尼克稱，目標是在川普總統任內（至2029年1月），將台灣半導體供應鏈40％產能轉移至美國本土。對此，學者指出，台積電美國產能飆到4成，且都是先進製程，台灣矽盾恐怕因此變薄弱了。

台美關稅昨日拍板，再加台積電法說前一天又釋出利多消息，16日大漲50元，盤中以1750元創新天價，終場收在1740元，盤中、收盤雙雙創新高；台股受惠衝破3萬1千點關卡，收在3萬1408點，也同步改寫新高紀錄，成交值破8249億元，但金融市場看似熱鬧，學者卻直言「台灣矽盾變薄弱了」。

盧特尼克15日接受CNBC專訪時指出，台灣將有數百家公司落腳美國，打造「巨大半導體工業園區」。他說：「我們要把半導體帶回美國。這5000億美元（直接投資加信用保證）是一筆頭期款。」

談到2500億美元「信用保證」部分，盧特尼克表示，這將用來協助中小型企業赴美設廠，「把整體供應鏈帶到美國。」他強調：「我們會把這一切都帶過來，讓我們在半導體製造能力上實現自給自足。」

盧特尼克又稱，作為美台貿易協議的一部分，台積電已購買土地，將在亞利桑那州擴建，他預期規模會「巨大、更龐大」。他還說，台積電在2025年承諾追加投資的1000億美元，將計入上述2500億美元之中。

盧特尼克同時警告，若台灣半導體業者未依承諾在美國設廠，「關稅很可能會是100％」。

資深產業顧問陳子昂表示，台積電美國客戶包括輝達、蘋果、高通等都要求，台積電在地生產，加上台灣缺電、缺土地等先天條件不足，台積電赴美、赴日投資勢在必行，而台積電也指出，今年起連續4年美國生產的晶圓要漲價，客戶也都欣然接受，預料今年毛利率不減反增、可能63％到65％。

隨投資金額不斷擴充，陳子昂坦言，保護台灣的矽盾也變薄弱了，因為當台海發生戰爭，這些國家晶片都能在當地生產，很可能從保衛台灣轉為觀望態度。