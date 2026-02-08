學者：NCC與時代脫節 喪失超然立場

學者質疑，NCC已喪失獨立機關應有的超然立場。（本報資料照片）

國家通訊傳播委員會（NCC）空轉，如今更像是可有可無的黑機關。學者坦言「完全看不懂怎麼回事」，且NCC的運作方式與功能，也脫離時代且不符預期，更嚴重的是逐漸淪為政治工具，失去獨立機關應有的超然角色。

前NCC委員林麗雲、王維菁曾聯名發表評論指出，NCC原設計為合議制的獨立機關，負責掌理台灣通訊與傳播產業事務，當前的NCC運作日益偏向首長制，也難以擺脫政商力量介入，甚至有淪為代理人的風險，整體決策運作因此扭曲與失靈。

台灣藝術大學廣播電視系教授賴祥蔚指出，依制度設計，委員任期將屆時，理應提前啟動提名與審查程序，但目前完全沒有任何消息，顯示NCC已陷入無法正常運作狀態。不僅是NCC，公視董事會也不見文化部再提名新人事，顯示整體傳播治理體系嚴重停滯，「看不懂怎麼回事」。

對於是否應乾脆廢除NCC？賴祥蔚分析，NCC成立初衷是規畫台灣傳播產業發展方向，但後來逐漸將自身定位為高度管制的監理機關，並透過法律手段約束產業。然而，現今民眾收視行為早已轉向網路平台，NCC卻仍以20、30年前的傳統廣電邏輯運作，明顯與時代脫節。

政治學者桂宏誠也指出，NCC在民進黨執政後喪失超然立場，部分功能雖已移轉至數發部，但政府對其後續制度安排顯然並不在意。他認為，執政者重心放在政權穩固，對行政機關是否正常運作並未高度重視；呼籲政府不應再以政治力量介入、壓迫媒體經營，否則只會進一步侵蝕民主社會基礎。