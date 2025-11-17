學聰明了！？ 北海道巨熊沒被誘騙 推倒300公斤捕熊籠
除了流感，還要千萬小心日本的熊。難道牠們學聰明了？北海道傳出有巨熊沒被誘騙，還能推倒300公斤捕熊籠。
目擊者：「熊嗎？好巨大。」
車子開到一半，突然前方有動靜，仔細一看，竟然是一隻黑熊，而且體型還不小，正朝著駕駛奔來。這是秋田市的一處住宅區，而熊出沒的地點就在住宅區旁的這條道路。加上現在楓葉剛變色，很多人會走到這條路上賞楓，現在被目睹有熊出沒，而且下落不明，引發居民緊張。只是隨著熊和民眾接觸越來越頻繁，野熊們似乎也變得越來越聰明。
北海道有監視器捕捉到，一隻巨熊將捕獸籠推倒。當地居民嚇得皮皮挫，因為那可不是一般的鐵籠，那是一個300公斤重的捕獸籠，一般人根本推不動。NHK記者：「這就是熊推倒的鐵籠，我來試試看，用盡全身力氣卻完全推不動。」
專家估計，這隻野熊體重可能達到400公斤，比一般公熊標準體重足足多了2倍，而且牠們看起來已經習慣了這些陷阱鐵籠，完全不怕，也不會被誘騙。未來想用捕獸籠抓熊，恐怕是難上加難。
