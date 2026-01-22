學術研究不應只注重論文數目 吳誠文盼學界打破舊思維

國科會主委吳誠文今天在全國大專校院校長會議表示，台灣採量化指標衡量，學術研究不應該只算論文數目，應該要著重研究貢獻度。（教育部提供／林縉明屏東傳真）

全國大專校院校長會議今天在屏東科技大學舉行，國科會主委吳誠文今天在專題演講表示，台灣採量化指標衡量，學界應該要改變，學術研究開發不應該只是算論文數目，應該著重研究價值和貢獻度，。

吳誠文今天於全國大專校院校長會議上以「振興科技提升研發效益為題」發表演講，他表示，台灣過去在向先進國家學習成長階段，習慣用量化指標來衡量學術研究跟科技研發的成果，例如計算論文數、專利獲證數、計轉數目跟金額等，但現在期待整個學界思考要開始改變。

吳誠文表示，台灣產業成就有目共睹，全世界現在不敢輕忽台灣的學術，但是科技產業背後是研發，是學術界研發要走在前面，所以應該思考台灣學者扮演角色，是不是還要靠數字管理。

吳誠文提到，台灣很多優秀學者，但不應該以論文發表數量為目的，作為研究升等的標準，應該回歸學者的貢獻，教授的責任不是只有寫論文，學術界應該跟應該跟產業、實務接軌。

吳誠文認為，學術研發應該更重視研究成果的創新性跟價值，對社會、產業、文化，各個層面影響力跟貢獻度，這個才是真正目標，而不是在算paper的數量。

吳誠文舉例，台灣在生技醫藥領域非常多優秀學者，這些學者當然不是以發表論文數量為目的，paper只是傳遞知識的一個媒介，真正目的是要看貢獻，對社會的貢獻，算論文、專利數量，是沒有信心的機構才會這樣去做，因為沒有評量成果的能力，只好去算數目，用數字管理。

吳誠文說， 學術界不能是一個象牙塔，需要因應社會需求， 要跟產業跟實務接軌，現在需要振興科研、科技，需要靠學界自發性完善學術環境，打破不合時宜的舊思維。

