學術研究當幌子！ 假冒生技系學生 要路人「脫鞋摸腳」

新北市 / 綜合報導

新北三重菜寮捷運站附近，一名女子碰到自稱生技系的大學生，正在做腳掌的學術研究，請她幫忙脫鞋讓他觸碰腳掌，事件結束後女子越想越不對勁，向朋友提到這件事，朋友也上網詢問網友，沒想到有不少人跳出來回應有過類似經驗，事後詢問當事大學，校方表示他們根本沒有生技系。當事女子事後不打算提告，只希望事件曝光後，能讓其他人提高警覺。

當事女子VS.當事男子：「可以碰嗎，好，可以，可以，可以，抬起來一點。」一名女子當街脫掉鞋子，露出腳趾一名男子蹲在地上用手不斷觸摸。

當事女子VS.當事男子：「這個地方會痛，那如果是這裡呢，(有，有一點)，這邊有一點。」

碰完後他簡單說明隨即離去，但事情結束，女子越想越不對勁，他向朋友告知這件事情，碰到一名自稱生技系的學生，說要完成報告，需要人讓他研究腳趾，但朋友得知後，立刻發上網詢問網友。

記者張權：「當事人就在捷運站附近，遭到一名自稱大學生的男子，以學術名義來研究腳趾，事件曝光之後，就有不少人跳出來，反應有過，類似經驗。」

一名網友向發文者表示，曾經在蘆洲的捷運站，遇到要做報告的人，用類似手法觸碰腳掌，還有網友在長庚大學的宿舍門口，碰過同樣的事件，甚至有超商店員大半夜，遇到一名自稱運動品牌的行銷顧問，假借查看襪子材質的理由，拖鞋觸碰聞腳。

民眾：「(妳會這樣子給人家碰腳嗎)，不會(為什麼)，可能給陌生人肢體接觸還是有一點疑慮。」

民眾：「應該不會吧，正常人感覺不會想，直接給人家看腳趾，我應該會委婉地拒絕他，會說我在忙。」

事後詢問當事大學，學校根本沒有生技系，而男子當街詢問民眾，脫鞋摸腳讓人感到不舒服，當事女子後續不打算提告，只希望曝光後大家能提高警覺。

