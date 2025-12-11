學術與實務「香」遇 三強聯手打造最有台灣味的香氛養成課

三強聯手打造通往國際香氛世界的的養成課。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

從學術殿堂到商業舞台，靜宜大學推廣教育處及澄逸香氛學院11日共同簽署合作備忘錄，強強聯手隆重推出「國際調香師培訓課程」，攜手打造全方位國際調香師創業模組，提供香氛藝術、學術調香、實戰創業的獨創課程，及接軌國際的專業馨香養成計畫。

代表簽署MOU的靜宜大學推廣教育處長周怡真副教授及澄逸香氛學院創辦人陳炫良指出，「國際調香師培訓課程」是透過學術與國際接軌奠定專業基石，以「香氛藝術」與「學術調香」為核心，將香氛美學日常化，為學員建立堅實的調香基礎理論，並根據個人特性激發創作潛能，這不僅是一門調香課程，更是一套從學術理論、國際認證、生活美學，到商業實戰的全方位香氛藝術家與創業家養成計畫。為了讓學員的創作不只停留在理論，課程特別設計了獨特的沉浸式學習環節，香氛藝術家陳炫良說明，學習規劃上分為二階段，第一階段為台灣基礎課程：深入學習香料學、配方、安全規範等專業知識。莊園優雅調香：攜手台灣寨酌然野奢華莊園，打造「莊園優雅」的移地學習環境。香料生態探索：透過莊園香料生態體驗，讓學員親身感知香氣的自然結構，大幅提升香調配方創作能力。第二階段的學習包括國際專業證照：課程輔導學員推廣與考取美國IPMO國際調香師證照，取得全球認可的專業資格。頂級國際遊學：規劃進階與法國ISIPCA香水學院合作，推動香氛藝術遊學團，親臨世界香水發源地進行移地學習與交流。

「國際調香師培訓課程」是透過學術與國際接軌奠定專業基石，以「香氛藝術」與「學術調香」為核心。(記者楊文琳攝)

課程最大亮點在於提供了將所學知識實際運用於商業模式的絕佳機會，為學員搭建創業模組，強化跨界與實戰，從學習走向創業。因此特別與業界深耕近30年的台中市藝術能量美學協會理事長蕭若妤合作，授權該協會將香氛的味道氛圍融入日常生活美學與藝術應用中，拓展調香的應用領域，而香氛學院旗下台灣香氛品牌炫日芬Hsuan Ri Fen則提供品牌行銷模組。成功推出炫日芬品牌的陳炫良，強調以實務結合紮實學術基礎提供精實及落地可行的教學內容，其中一位學員劉家杰，在歷經數十個月於台灣與法國ISIPCA二階段實際培訓，及親至法國遊學精進後，創辦了ORA香氛生活美學品牌，推出個人沐浴系列及空間香氛商品，實踐學術到商業品牌的創業里程碑。

靜宜大學推廣教育處長周怡真副教授指出，在面對全球國際化市場趨勢中，課程和合作品牌方都特別重視使用材料的來源，特別是在香料使用上嚴格把關，每一款香料皆須具備有完整分析報告（Certificate of Analysis）、安全資料表（簡稱SDS），並符合歐盟IFRA對原料安全的規範，確保對肌膚與環境的友善性，為消費者提供安心選擇的依據。同時遵守台灣衛福部之化妝品法規、產品製作廠域需在符合ISO 22716或GMP規範下執行，並完成化妝品登錄及環保廢棄物申報制度。

「國際調香師培訓課程」的目的是透過藝術、生活美學的感性培養，結合理學院的學術哲理，最終目標是將學員培育為具備國際視野、能將香氛藝術成功商業化的全能調香師。無論是尋求專業轉型，或是想開啟香氛創業之路，這門課程都將是通往國際香氛世界的黃金門票。