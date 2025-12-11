學術與實務「香」遇 靜宜大學攜手澄逸香氛推出「國際調香師培訓課程」

《圖說》靜宜大學推廣教育處與澄逸香氛學院簽署合作備忘錄（MOU）。

【民眾網諸葛志一台中報導】從學術殿堂到商業舞台，靜宜大學推廣教育處與澄逸香氛學院於11日共同簽署合作備忘錄（MOU），強強聯手隆重推出「國際調香師培訓課程」。這項獨創課程旨在打造全方位國際調香師創業模組，提供香氛藝術、學術調香、實戰創業的完整訓練，及接軌國際的專業馨香養成計畫。

靜宜大學推廣教育處長周怡真副教授與澄逸香氛學院創辦人陳炫良指出，「國際調香師培訓課程」是透過學術與國際接軌奠定專業基石，以「香氛藝術」與「學術調香」為核心，將香氛美學日常化，為學員建立堅實的調香基礎理論，並根據個人特性激發創作潛能，這不僅是一門調香課程，更是一套從學術理論、國際認證、生活美學，到商業實戰的全方位香氛藝術家與創業家養成計畫。

為了讓學員的創作不只停留在理論，課程設計了獨特的沉浸式學習環節，分為兩大階段。第一階段為台灣基礎課程，學員將深入學習香料學、配方、安全規範等專業知識，並攜手台灣寨酌然野奢華莊園，打造「莊園優雅」的移地學習環境，透過香料生態探索，親身感知香氣的自然結構，大幅提升香調配方創作能力。

第二階段則接軌國際，輔導學員推廣與考取美國IPMO國際調香師證照，取得全球認可的專業資格，並規劃進階與法國ISIPCA香水學院合作，推動香氛藝術遊學團，親臨世界香水發源地進行移地學習與交流。

《圖說》成功創立炫日芬品牌的陳炫良（右），設計了獨特的沉浸式學習。

課程另一亮點是與業界深耕近30年的台中市藝術能量美學協會理事長蕭若妤合作，授權該協會將香氛的味道氛圍融入日常生活美學與藝術應用中，拓展調香的應用領域，而香氛學院旗下台灣香氛品牌炫日芬Hsuan Ri Fen則提供品牌行銷模組。

成功創立炫日芬品牌的陳炫良強調，課程以實務結合紮實學術基礎提供精實及落地可行的教學內容，已有學員劉家杰歷經台灣與法國ISIPCA兩階段培訓，成功創辦ORA香氛生活美學品牌，將學術實踐為商業品牌。

周怡真副教授強調，面對全球國際化市場趨勢，課程和合作品牌方都極為重視材料來源。所有香料皆須具備完整分析報告（Certificate of Analysis）、安全資料表（SDS），並符合歐盟IFRA對原料安全的規範，確保產品對肌膚與環境的友善性，同時遵守台灣衛福部之化妝品等相關法規，為消費者提供安心選擇的依據。

周怡真副教授表示，「國際調香師培訓課程」的最終目標是將學員培育為具備國際視野、能將香氛藝術成功商業化的全能調香師，是尋求專業轉型或開啟香氛創業之路的黃金門票。