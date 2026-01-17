學術×產業×政府－共創城市防災新典範 2026 ArcDR³台北論壇國際研討會登場

台北市消防局與株式會社東京巨蛋及台灣三井不動產股份有限公司共同主辦之「2026 ArcDR³臺北論壇」。（圖／翻攝畫面）

台北市政府與株式會社東京巨蛋及台灣三井不動產股份有限公司共同主辦之「2026 ArcDR³臺北論壇」於1月16日及17日舉行，本次研討會以「探討大型室內活動空間城市防災功能」為主軸，從學術、產業與政府三大面向，深入探討大型室內活動空間在都市防災體系中所扮演的關鍵角色，特別邀請國內防災、建築、都市設計及醫療等領域專家學者，以及ArcDR³成員大學、日本建築學會與東京都消防廳官員等國外貴賓與會，期透過國內外災害防救經驗交流與知識共享，強化城市整體防災能力與韌性。

活動首日於臺北市立大學博愛校區舉行，由臺北市蔣萬安市長代表市府出席開幕並致詞，活動規劃多場主題演講與專題座談，從產、官、學三大面向設定四大核心議題，包括「從學術界角度看防災現況」、「大型室內活動空間在都市防災中的角色」、「從消防觀點看防災準備的重要性」及「從醫療政策看都市防災的現狀與課題」，透過專家學者的經驗分享，全方位剖析都市防災課題，成功串聯學術、醫療與消防實務的防災網絡，為臺北市的城市韌性注入創新思維。

活動第二日於市府大樓劉銘傳廳舉行防災整備平臺(Disaster Preparedness Platform, DPP)會議，將首日研討會各位專家學者發表之內容，以FEMA所提出之五大任務領域「預防、防護、減災、應變、復原」為架構進行統整，探討大型室內活動空間應具備之核心能力，提升城市整體防災韌性，並邀請東京巨蛋、臺北大巨蛋及臺北小巨蛋等分享防災經驗，促進理論與實務之深度對話，並簽署合作備忘錄及共同宣言。下午則帶領國外的貴賓至本市災害應變中心、119防災宣導活動及119救災救護指揮中心進行參訪，展現臺北市在減災、整備、應變及復原跨機關整合上的具體成果，彰顯城市防災治理的實務能量。

臺北市政府消防局表示，城市防災必須即早準備、持續精進。面對大型室內活動空間與高密度都市並存的城市型態，應持續強化大型場館防災整備與應變能力，並透過跨部門合作與國際經驗交流，提升城市韌性。消防局也強調防災不僅是政府責任，更需要場館、產業及市民共同參與，唯有大家多一分準備，城市在面對各類災害時，才能多一分保障。

