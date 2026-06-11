學貸利息降至0.775％ 卓榮泰：盼朝野支持18項人口對策

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卓榮泰宣布，115學年度起學貸利率降至0.775％、寬限期延長至2年，盼減輕青年經濟壓力並因應少子化挑戰。（圖／黃耀徵攝）

為因應少子化挑戰，總統府日前公布「人口對策新戰略」18項措施。行政院長卓榮泰今（11）日在行政院會表示，教育部已完成《高級中等以上學校學生就學貸款辦法》修正，從115學年度起，學生貸款利率將由現行1.775％調降至0.775％，展延寬限期也將由1年延長至2年，盼朝野共同支持相關政策推動。

行政院發言人李慧芝於院會後記者會表示，教育部長鄭英耀於院會中報告，學貸減碼相關法規已完成修正作業，預計今日正式公告，讓新制能夠如期於今年下半年上路。

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卓榮泰指出，教育部以最快速度完成法規修正，未來新學年度開始後，學生貸款利息將減少1個百分點，降至0.775％，同時展延寬限期從1年延長至2年，以減輕青年就學及畢業初期的經濟負擔。

卓榮泰表示，行政院也將成立「人口對策新戰略執行小組」，由他擔任召集人、副院長鄭麗君擔任副召集人、秘書長張惇涵擔任執行秘書，並由政務委員陳時中、葉俊榮擔任副執行秘書，統籌推動相關政策。

他指出，除了加速落實既有18項家庭支持措施外，未來也將同步推動「銀髮世代」、「全齡育才」及「全球攬才」三大戰略面向，研擬更完整的人口發展計畫。

卓榮泰強調，已請內政部、外交部、國防部、財政部、教育部、經濟部、勞動部、衛福部、數發部、國發會等相關部會全力配合推動四大人口對策新戰略，行政院也將定期召開會議追蹤進度，回應各世代需求與社會期待。

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