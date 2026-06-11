學貸減壓方案拍板！利息降至0.775％、寬限期延長 下半年上路
因應少子女化與人口結構變遷，總統府提出「台灣人口對策新戰略」18項措施。行政院長卓榮泰表示，教育部已加速完成相關法規修正，自今年下半年新學年度起，學生就學貸款利息將由1.775%調降至0.775%，減少1個百分點；貸款寬限期也將從原本1年延長至2年，以減輕青年就學與就業初期的經濟負擔。
總統府日前公布「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」18項措施，聚焦安心生養、托育支持、教育加碼、友善職場及居住減壓等5大方向，希望透過更完善的家庭支持政策，減輕民眾育兒與生活負擔，因應少子化帶來的人口挑戰。
行政院長卓榮泰今（11日）在行政院會中表示，教育部已完成相關法規修正程序，並以最快速度發布《高級中等以上學校學生就學貸款辦法》。自今年下半年新學年度起，學貸利息將由原本的1.775％調降至0.775％，降幅達1個百分點；同時，貸款寬限期也將由1年延長至2年，協助青年減輕求學及就業初期的經濟壓力。
卓榮泰也宣布，行政院將成立「人口對策新戰略執行小組」，由他親自擔任召集人，副院長鄭麗君擔任副召集人，秘書長張惇涵出任執行秘書，並由政務委員陳時中及葉俊顯擔任副執行秘書。除了推動既有18項家庭支持措施外，也將同步規畫「銀髮世代」、「全齡育才」及「全球攬才」等3大戰略面向，建構更完整的人口政策藍圖。
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