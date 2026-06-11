學貸減碼、展延寬限期至2年 卓榮泰：下半年上路

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行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

為因應少子化，總統府日前公布台灣人口對策新戰略共18項措施，行政院長卓榮泰今在行政院會上表示，教育部用最短的時間，修正發布《高級中等以上學校學生就學貸款辦法》，今年下半年新的學年度起，學貸利息將減1％，從原本的1.775％降至0.775％，展延寬限期則從1年變成2年，並呼籲朝野政黨共同支持。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時表示，教育部長鄭英耀說明學貸減碼相關法規已經完備，預計今天就會公告相關法規。

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卓榮泰指出，教育部用最短的時間，修正發布《高級中等以上學校學生就學貸款辦法》，從今年下半年開始，新的115學年度起，「學貸利息減1％至0.775％，展延寬限從1年變2年」就可以上路，他也呼籲朝野政黨能共同支持行政院提出的18項措施。

卓榮泰表示，行政院將組成「人口對策新戰略執行小組」，由他擔任召集人、副院長鄭麗君擔任副召集人、秘書長張惇涵擔任執行秘書，也請政委陳時崢、葉俊顯擔任副執行秘書，除了加速落實現有18項「家庭支持」外，也同步就「銀髮世代」、「全齡育才」及「全球攬才」三個戰略面向盤整完整計畫。

卓榮泰強調ˋ，請內政部、外交部、國防部、財政部、教育部、經濟部、勞動部、衛福部、數發部、國發會、陸委會、金管會、僑委會、主計總處、人事總處及相關部會，全力配合推動四大人口對策新戰略。行政院會由他定期召開會議，盯進度、趕進度、拚進度，回應世代需求、回應人民期待。

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