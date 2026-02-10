學費繳不出來、孩子自我放棄、全家染疥瘡 社工：他們連求助都不會！

▲小裕參加展望會數位閱讀素養決賽時活動，增加了不少生活經驗。

台灣世界展望會籲「紅包傳愛」 讓孩子好好讀書有力量長大

【記者 沁諠／台北 報導】13歲的嘉嘉和15歲的小裕倆兄妹和年邁的祖父母一起生活，祖父不識字、祖母因車禍和失智症導致退化，家中幾乎失去經濟支援，只靠著親戚接濟。倆老教育程度有限，兄妹更幾乎沒有生活常識與經驗；由於長期缺乏刺激與學習引導，兄妹在上小學前被評估有發展遲緩現象。服務一家的台灣世界展望會黃社工說，家訪時竟發現一家四口都感染疥瘡，這是長期缺乏資源、衛生條件的困境。

「他們不是不努力，他們最大的困境是不知道怎麼求助。」黃社工說，兄妹個性內向，雖然彼此依靠，但祖父母沒有能力，也不知道如何向外求助，「旁敲側擊才發現祖父其實不識字，礙於自尊大家都不知道，一家連政府申請補助沒有通過也不知道原因。學費繳不出來，孩子只能默默承受。」黃社工說。

▲社工為小裕申請和筆電，讓他能順利在國中就讀時能與學校保持互動。

「反正我書也念不好，還花家裡的錢，隨便念就好。」哥哥小裕在缺乏引導與支持下，對未來沒有想像，黃社工說，孩子擔心增加家裡負擔，加上對自己沒信心，態度一直很消極。但這樣的處境並非個案，根據台灣世界展望會統計弱勢兒少將來想從事的職業類型，有28.2%的弱勢孩子回答「不知道」，可見對未來的迷惘。而妹妹嘉嘉，也因為缺乏外界接觸的機會，「連到賣場都會害怕」，在家裡就沉迷於手機遊戲，學校的作業經常缺交，甚至擦掉聯絡簿項目來逃避。

黃社工說，透過展望會社工與學校積極介入後，才為嘉嘉、小裕補上關鍵支撐，例如參與展望會「小學堂」等教育學習方案的陪伴活動，以及閱讀素養計畫補上學業進度；展望會也學校合作，將生活費、學雜費等交由學校，讓老師帶著孩子剪髮、買鞋、配眼鏡等，支持生活需求，讓兄妹逐步累積新的生活體驗。

▲嘉嘉和小裕兄妹一起在小學堂參加數位閱讀素養活動，補上學業知識。

「謝謝小裕在展望會的資助人，鼓勵他就算普通科目不太理想，也可考慮就讀職校。」黃社工說，現在小裕進入高職就讀，還在段考中拿下全班第二名的好成績，這也是他第一次在學習中獲得成就感，雖然他對職涯規畫仍有些模糊，但已願意投入努力，不再消極的否定自己。

「這些家庭不會自然好轉，而是要被大家接住。」黃社工說，許多脆弱家庭的困境，外界難以了解與看見，唯有透過持續陪伴與支持，孩子才有機會走出原本封閉、匱乏的環境。台灣世界展望會呼籲社會大眾支持「紅包傳愛」行動，將資源投入最需要被接住的脆弱家庭，讓孩子透過教育培養與陪伴，翻轉貧困，成為更好的大人。（照片台灣世界展望會提供）