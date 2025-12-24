學跑酷? 張文墜樓非畏罪 檢警研判恐逃亡「失足」

檢警追查張文恐非畏罪墜樓，而是逃亡失足。（圖／TVBS）

張文在台北市中山商圈犯下隨機殺人案後墜樓身亡，調查顯示這並非單純的畏罪自殺。兇嫌張文事前曾勘查地形、詢問頂樓方向，案發當天先施放信號彈後持刀砍人，最後跑向頂樓。專家分析指出，現場環境難以支持他利用冷氣機或水管脫逃的可能性，而他脫掉裝備的舉動顯示可能想減輕體重以利逃跑。此外，他的作案手法似乎刻意設計成能拖延警方行動，推測他原本可能計畫進行第三波攻擊。

檢警追查張文恐非畏罪墜樓，而是逃亡失足。（圖／TVBS）

張文墜樓被發現時臉部朝上，躺的位置呈現垂直墜落狀態，與蓄意墜樓時通常面部朝下且有些微弧型軌跡的情況有所不同。案發前一天，他曾到誠品服務台詢問頂樓方向，調查也發現他在犯案前幾天就騎機車在犯案地點附近勘查地形，顯示這是一起精心策劃的犯罪。中華民國跑酷協會理事長王信傑表示，從現場照片來看，沒有可以抓住的地方能提供必要的對抗力，讓人攀附在牆上。他解釋，攀爬需要上下對抗的力量，必須有可以抓握的地方，但現場環境缺乏這樣的條件。王信傑進一步分析，冷氣機並非空間足夠的平台，從頂樓跳到冷氣機的高度約有三層樓高，冷氣機很可能無法承受這麼重的重量。即使以跑酷的護身或四足落地等較安全的落地方式，想要把衝擊分散掉也相當困難。

案發當天，張文在中山商圈不僅施放信號彈，還持刀傷人，造成現場一片混亂。當大批警力抵達時，救人工作已相當緊急。專家推測，他可能是看準警消會優先救人，刻意設計這種情境來拖延警方追捕的進度。這些跡象都顯示，張文當下可能並非想求死，而是計畫逃脫並展開第三波行動。

