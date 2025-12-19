學運領袖遭槍擊不治！孟加拉首都抗議群眾失控 報社等多棟建築遭縱火

[FTNN新聞網] 記者張書翰／綜合報導

南亞國家孟加拉近期國內局勢動盪，曾發起抗議導致時任總理哈希納（Sheikh Hasina）下台的學生團體要角哈迪（Sharif Hadi）在本月12日遇刺重傷，昨日在新加坡的醫院中宣告不治。這起悲劇導致首都達卡（Dhaka）湧出數千名市民上街抗議，要求將兇手繩之以法，激憤的民眾甚至縱火焚燒多棟建築，包括兩家報社，導致首都陷入混亂。

孟加拉學運重要領袖哈迪12日遭槍擊，昨日宣告不治。（圖／哈迪臉書）

哈迪為孟加拉學生團體的重要領袖之一，該團體在去年7月的公務員職缺配額制度抗爭中發揮重大作用，最終迫使總理哈希納政府垮台，哈希納本人也因此流亡。該事件之後，哈迪原本打算轉往孟加拉政壇發展，預計將投入明年2月舉辦的國會大選中，然而哈迪在12日從達卡一間清真寺走出後，竟遭蒙面刺客當街槍擊，頭部中彈，儘管緊急送往新加坡治療，仍在昨天宣告不治。

新加坡外交部昨日宣布哈迪過世的消息指出：「儘管醫療團隊盡全力搶救，但哈迪仍回天乏術。」目前新加坡正與孟加拉政府協商將哈迪遺體運返事宜。

哈迪遇刺身亡的消息曝光後，引發孟加拉群眾的悲憤，上千名達卡市民湧上街頭抗議，要求盡快追緝殺手。然而行動逐漸失控，最後演變成群眾暴動，首都內不少建築物陷入燃燒，其中更有人對兩家主要報社「每日星報」（The Daily Star）及「曙光日報」（Prothom Alo）縱火，原因是示威者懷疑兩報立場偏向印度，而印度正是哈希納流亡避居之地。

