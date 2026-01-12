學長來挑戰 許淑華：期待打一場以政見為主的君子之爭

許淑華說，民進黨這張牌「打得蠻好」，她感到驚艷，可望有助於帶來一場令人耳目一新的選戰。（圖：張文祿攝）

2026南投縣長選戰，民進黨拍板由新北市牙醫師公會理事長温世政，挑戰尋求連任的現任南投縣長許淑華，許淑華今（12）日表示，南投縣醫療資源相對匱乏，長期依賴單向支援或巡迴醫療等非常態方式，她樂見温世政憑藉醫療專業背景，提出具體改善方案，並期待雙方能針對南投未來整體發展交換意見，「他的好的我們也很願意學習」，同時也希望分享自己主政三年多來的努力，彼此交流、互相切磋。

許淑華說，雖然不認識温醫師，但從簡歷中得知温醫師是炎峰國小與草屯國中畢業，是她的學長，且是學霸級人物，在新北市擁有牙醫事業體。民進黨這張牌「打得蠻好」，她感到驚艷，可望有助於帶來一場令人耳目一新的選戰，對於南投縣整體的發展是好事。以往選舉每每藍綠攻防淪為口水戰，縣民聽不到實質的政見，她也期待和對手正面交峰，打一場以政見為主的君子之爭，而不是淪於口水戰。

許淑華指出，她得知近日温醫師也在拜訪地方宮廟，並提出對地方的一些想法與理念，令她頗為期待。歡迎任何「北漂」或任何學子能回到南投來服務，期待能聽到對手更多選舉的政見。（張文祿報導）