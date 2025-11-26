學長剪髮學妹「拖行3分」 疑當事人發聲「曝動手關鍵」

社會中心／徐詩詠報導

新北某私立高職 24 日傳出校園暴力事件，一名高一學妹與高三學長因發生碰撞糾紛，學長後續在盛怒情況下二度闖教室，剪掉頭髮、從 3 樓拖行到 1 樓，導致學妹多處擦挫傷。相關畫面曝光後引發熱議，多數網友也譴責暴力行徑。對此，疑似當事學生在社群發文還原始末，並透露動手原因。





高三學長剪髮學妹「拖行3分鐘」 疑當事人發聲：她撞我大笑還找人堵我

學長把學妹「拖行剪髮」3分鐘。（圖／翻攝畫面）





事件爆發後，疑似對女學妹施暴的男學長在社群上發文強調，事實並非外界所看到的。他指出，自己和友人到超商買東西時，學妹走過來撞他，還「嘖」了一聲並瞪他，兩人因此發生口角衝突。但因為雙方有朋友認識，該學長稱：「想說朋友一場算了，不要計較。」然而後續學長和友人到學妹教室時，發現對方用輕蔑神情並指著自己大笑。該學長表示：「我忍受不了，便衝著女方嗆聲，之後我到學務處跟校安老師說明了事發經過，並表示我很憤怒。」午休過後，該學長被朋友提醒要小心，因為中午的時候該友人在超商遇到一群人，對方表示「該學妹已經有在找人要來校門口堵人」，並恐嚇要毆打該學長。學長得知後非常生氣，認為女方先撞了自己又表現出不屑態度，不但未道歉，還要找人堵他。

疑似當事男學生在社群上現身說法。(圖／翻攝Threads）

疑似當事男學生在社群上現身說法。(圖／翻攝Threads）









該學長後續表示自己已經無法控制情緒，便帶了剪刀去學妹教室理論。進教室後，他把女方桌上的東西掃到地上，生氣地拿剪刀剪下女方的瀏海，並說：「要理論我們去學務處理論！」隨後學長扯著女生的頭髮，一路從 3 樓拖至 2 樓樓梯口。當下有同學將他拉開後，他才意識到自己情緒完全失控，於是鬆手前往學務處寫自述書，並等待雙方家長到校。該學長指出，後續校門對面超商聚集了 30 名以上的流氓，要在門口堵他下課。校安老師看到後立刻擋住，並將他帶回校內，最後由主任護送他與家長到派出所做筆錄。

