學長聯手陌生男下藥迷姦學弟！錄影拍下「假陽具輪侵」過程

（社會中心／高雄報導）高雄一名李姓男子接連以藥物迷昏男性並性侵，甚至還固定拍攝過程留存影像，犯案手法令人不寒而慄。更駭人的是，他在其中一案中竟獲一名黃姓男大學生協助，對方明知李男意圖不軌，仍主動聯絡自己學弟外出唱歌喝酒，成為事後性侵的關鍵推手。案件曝光後，高雄地院依「二人以上共同以藥劑並錄影強制性交」罪，分別判處李、黃各 8 年徒刑，全案可上訴。

判決指出，2023 年 9 月 19 日凌晨，黃姓學生將學弟約到 KTV 聚會。散場後，他與李男帶著學弟前往新興區某飯店休息，兩人佯稱李男攜帶「解酒藥」，誘使學弟吞下不明藥物。學弟不久後昏迷失去意識，李、黃兩人便輪流性侵，期間李男還以手機拍下全程影像。

示意圖／高雄一名李姓男子接連以藥物迷昏男性並性侵，甚至還固定拍攝過程留存影像。（擷取自 免費圖庫freepik）

李男在此案後仍未收手。2024 年 1 月，他在一場酒局中認識另一名男子，兩人清晨前往桃園一間商務旅館後，李男再次將不明藥劑摻入飲水。男子倒下後，李男以假陽具等方式侵犯，並一樣錄下影像留存。

兩名受害者事後相繼提告。審理過程中，李、黃兩人均認罪，黃男律師辯稱被告年輕、涉世未深，且曾試圖與學弟和解，希望法官依刑法第 59 條酌減刑度。然而法官認為兩人犯行手段重大，且對被害人造成深層創傷，並無足以引發同情的情狀，遂依共同犯罪部分各判 8 年徒刑；另李男在第二起案件另犯強制性交罪，再判 7 年 8 月，可再上訴。

值得注意的是，李男此前已有類似犯行。2023 年間，他明知另名男子為異性戀，仍與友人劉姓男子策畫犯案。劉男先將對方約至 KTV 包廂，藉口遲到讓兩人獨處，李男趁受害者上廁所時在酒內下藥，隨後將失去意識的男子載往汽車旅館綑綁性侵並拍片。該案最終在最高法院判處李男 7 年 6 月徒刑定讞。李男多案裁定後，將由檢方向法院聲請定應執行之刑期。

《引新聞》提醒您：不良示範，請勿模仿！

