學長被撞失控！高一學妹遭拖行、當眾剪髮 新北教育局回應了

新北市永和區昨（24日）發生一起校園暴力事件，一名高三男學生因不滿高一女學生撞到自己，竟然跑到人家教室叫囂，甚至拿出美工刀要把對方的頭髮割掉，消息一出引發熱議，新北市教育局則回應，事發後立即緊急應變安置兩名學生，並啟動輔導機制，安排家長到校釐清相關責任。

高一女學生頭髮遭剪下。（圖／翻攝自許明偉臉書粉專）

臉書粉專「我是新莊人許明偉」的許明偉，昨天發文透露，一名就讀於新北市某高中職的高一女學生，不小心和一名高三學長有肢體上的碰撞，結果對方卻失控大吼，不僅將她抓住，從三樓一路拉到一樓，事後還拿出美工刀，想要強行把她的頭髮給割掉。

許明偉透露，目前已陪同家長前往警局報案，請警方依強制罪、傷害罪方向受理，必要時調閱校內監視器，還原整個過程。

針對這起事件，新北市教育局回應，經了解後得知，兩名高職生在便利商店因碰撞發生口角，學長因此情緒激動，下午前往學妹位於3樓的教室理論，過程中剪下對方部分頭髮，一路拉扯至一樓的學務處，使得學妹多處擦挫傷，校方第一時間介入處理，並完成校安通報，事發後立即緊急應變分別安置2名學生，啟動輔導機制，並通知家長到校，協助雙方家長依司法程序處理相關責任，校方持續關懷2生情緒狀況。

對於教育局提到的「兩名學生在便利商店碰撞、發生口角，下午前往3樓教室理論，過程中用剪刀剪下部分頭髮，兩生一路拉扯至1樓學務處」相關細節，不過許明偉後續發文稱，家長跟孩子的描述是：「高三男同學直接抓住高一女同學，從3樓一路拖到1樓，過程中學生幾乎是被硬拉著走，到1樓後才在學務處前被剪頭髮，結果是身上多處擦挫傷、晚上做惡夢、情緒崩潰。」他認為，這跟「理論、拉扯一下、剪一點頭髮」的感覺，差很多。

許明偉認為，校方接下來必須啟動完整的校園霸凌與保護機制，確保被害學生接下來的學習與安全。

