學關羽過五關？男5度酒後騎鐵馬皆遭同一警攔下 累罰2.4萬

【警政時報 江雁武／台中報導】「古有關羽騎赤兔馬過五關，今有男子酒後騎鐵馬過五條路」。台中北屯一名65歲魏姓男子短短一個月內，竟連續五次酒後騎腳踏車上路，每次都因行車不穩或違規遭警方攔查，巧合的是，五次稽查皆由臺中市警局第五分局文昌派出所警員林志誠查獲，讓人直呼「這緣分也太強」。魏男拒測累積罰鍰已高達新臺幣2萬4,000元，代價相當慘痛。

一個月被抓五次！台中男酒後騎腳踏車拒測，全遭中市警五分局文昌派出所查獲。(圖／記者澄石翻攝)

警方指出，魏男平日有飲用俗稱「阿達」的市售含酒精飲料的習慣，卻忽視「酒後不騎車」的交通安全觀念。自今（114）年 8 月 5 日至 9 月 3 日間，他分別在中清路二段（8/5、8/13）、昌平路一段（8/6）、熱河路二段（8/20）及文心路四段（9/3）被警方攔查，5 次均是在酒後騎乘腳踏車外出。

警方表示，魏男被攔查時均散發濃厚酒味，經詢問均承認飲酒，但每次都拒絕接受呼氣酒精濃度測試。依道路交通管理處罰條例規定，腳踏車騎士酒後違規可處 1,200 至 2,400 元罰鍰，而拒絕測試者更將面臨 4,800 元罰鍰，因此魏男在五度拒測後，累積罰金已達 24,000 元，不但傷荷包，更恐將自身及其他用路人置於危險之中。

負責攔查的警員林志誠表示，近期常見民眾誤以為「腳踏車不是車」，酒後騎乘並不會有太大問題，然而實務上不僅行車不穩，亦可能因反應遲緩造成摔傷或交通事故，十分危險。他呼籲民眾切勿心存僥倖，以免釀成遺憾。

中市警五分局長劉其賢則提醒，酒後駕駛汽機車屬刑法公共危險罪，而酒後騎乘腳踏車同樣涉及交通安全風險，除違反道交條例第 73 條第 3 項規定外，拒絕酒測也會被加重處罰。劉分局長呼籲，腳踏車雖是「慢車」，但只要在道路上行駛，就應遵守相同的交通安全規範，「喝酒不騎車」是保護自己、也保護他人。

中市警五分局也再次提醒，年末聚餐多，若飲酒後有移動需求，可選擇步行、搭乘大眾運輸或請親友接送，避免因貪圖方便而付出更大的代價。魏男的案例再次證明，即使是腳踏車，只要酒後上路，一樣會帶來不可忽視的危險。

