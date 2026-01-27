學霍諾德爬101？101屋簷已被玩壞，賈永婕：正常人不會模仿吧？





上週末，知名自由攀岩家艾力克斯霍諾德完成徒手攀爬101的創舉，透過Netflix直播讓全世界看到台灣。不過，也因為霍諾德爬的看似太過輕鬆，也讓許多台灣網友躍躍欲試。現在，101一樓的屋簷已經被爬壞掉了！

艾力克斯霍諾德憑藉超強指力、臂力還有技巧，跟貓一樣看似輕巧的在1小時31分，從一樓爬到101的避雷針。但自此之後就掀起一陣模仿潮，許多網友也紛紛在霍諾德攀爬的起點處，抓著屋簷將自己硬撐上去，導致一樓金屬屋簷已有明顯彎折痕跡。

廣告 廣告

目前該處已經被圍欄圍起來，也有保全特別駐守，避免建築損壞或是發生意外。但其實在此之前，就已經有網友預言，霍諾德攀爬101的行為可能會讓許多人模仿，101董事長賈永婕還曾回應：「正常人都不會好嗎？」而這幾次發生的模仿現象，也讓許多人嘲諷模仿者：「正常人不會模仿，所以這些爬的都是猴子」、「人家專業的攀爬…都還經過申請，等了十幾年….這些人是？」。

賈永婕也再次呼籲：「請民眾放棄想要攀爬101大樓的想法，不要在那裡爬來爬去、磨磨蹭蹭、我們大樓各個角落！請直接放棄掙扎！這個行為非常的愚蠢也不帥氣！來台北101拍照、打卡、仰望、讚嘆——我們非常歡迎，但請尊重我們的 窗框小姐 跟 玻璃小姐。是的，她們都是女生。請不要硬上她們的身體。謝謝大家的理解與文明」

圖片來源：賈永婕的跑跳人生＠Faecebook

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

霍諾德徒手登頂台北101！隱藏彩蛋全球限量20只送粉絲

不吃肉也能徒手爬101！霍諾德竟「長年吃素」醫師揭99%蔬食關鍵