學霸兒遭司機丟包快速道路被輾死 母悲痛相驗淚灑殯儀館

溫姓男子25日凌晨遭林姓司機趕下車，他躺在台64車道上遭4車輾斃，其遺體於27日相驗，親友則是悲慟相伴。（圖／報系資料照）

新北市台64線快速道路西向27.5公里附近25日發生死亡車禍，25歲溫姓男子搭乘46歲林姓男子駕駛的多元計程車，從台北市文山區興隆路要返回新北市板橋住處，2人在路上發生口角，林男一氣之下將溫男趕下車，導致溫男被輾斃，其遺體於27日相驗，溫母與親友到場處理，溫母則在殯儀館內不斷啜泣，氣氛肅穆哀戚。

據了解，溫男擁有國立頂尖大學雙學士，目前擔任替代役，他25日凌晨搭乘林男的車從文山區返家，車輛行經台64線時，林男不滿溫男頻頻踢到其椅背，林男一氣之下將車子停靠路邊，將溫男趕下車後離開。

廣告 廣告

而溫男下車後竟躺在快車道路面上，39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男駕駛車輛先後經過，因未注意到溫男而將其輾斃，林男離開後不久驚覺不妥而報警，但警方趕抵時溫男已明顯死亡，林男等5人則被依過失致死罪送辦。

檢警勘驗計程車行車紀錄器，從錄音中聽到疑似踹擊聲響，林男便要求溫男下車，林男供稱，溫男上車時原本很安靜，卻突然開始踢駕駛座椅背，他制止未果後便要他下車，溫全程沒有說話，下車後就躺在地面，檢警從開門聲研判，判斷林男曾下車查看溫男狀況，但隨即開車駛離，數分鐘後才打電話報警。

溫男遺體於27日進行相驗，其父母和親友都到場處理，法醫則採集溫男血液和簡體，將釐清他體內是否有酒精或藥物，溫母悲慟不已、頻頻啜泣，低泣聲迴盪在相驗室中，現場氣氛肅穆哀戚，確切事故原因則仍需釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

尾牙1陋習員工受不了！Z世代不忍「提問這句」 公司翻盤改制度

王識賢爆「婚宴演出放鳥」！新人崩潰要求違約金 經紀人傻眼曝實情

霍諾德攀101掀模仿潮「已拉封鎖線禁止」 賈董：這行為不帥又愚蠢