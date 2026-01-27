學霸台64線遭輾斃 檢追是否被拖下車

溫姓替代役男在台64線遭4車連續輾過慘死，檢警27日在新北市立殯儀館相驗遺體，溫男的父母及親友到場協助釐清案情。（王揚傑攝）

25歲溫姓替代役男25日凌晨搭乘多元計程車，在台64線快速道路被46歲林姓司機丟包，連遭4輛車輾過慘死。新北地檢27日辦理相驗，檢測溫男體內有無酒精或藥物反應，並釐清是否被拖下車。溫男的親屬到場，不願對外發言，溫母不停哭泣，悲傷過度需人攙扶，場景令人鼻酸。

檢警為釐清案發過程，昨日在新北市立殯儀館相驗遺體，包括採集溫男血液及檢體，檢測體內有無酒精或藥物反應，相驗約1小時結束，結果尚待檢驗報告出爐。溫男的父母及親友到場協助相驗，各個神情哀戚，不願對外發言，溫母更是哀痛逾恆，始終低頭啜泣，步行都需旁人攙扶。

警方調查，溫男25日凌晨從北市文山區上車，欲返回新北市板橋區住所，2時許行經台64線時，溫男下車後倒臥路面，隨後林男撥打110報警，警方獲報8分鐘後到場，見溫躺在車道上，已被4輛車輾過慘死。

林男聲稱，溫男上車後原本很安靜，但突然開始踢駕駛座椅背，制止未果後，在台64線要求溫男下車，因溫下車就躺在地上，他趕緊打110報案，怎料竟出意外。

檢警為釐清溫男是自行下車還是被司機拖下車，已勘驗計程車行車紀錄器，但只能聽見車內聲音，並無影像。

據了解，從錄音音檔可聽見疑似踹擊的聲響，隨後林男開口要求溫男下車，溫男全程都沒講話。警方從開關車門發出聲響的次數研判，溫男下車後，林男應也曾下車，短暫查看後就上車駛離。警方已在清查事發時曾行經該處的車輛，試圖從其他車輛上的行車紀錄器還原真相。

警方26日將林男及4輛輾過溫男的駕駛依過失致死罪嫌移送，檢方複訊後分別諭知5萬元及1萬元交保。（禁止酒駕／飲酒過量，有害健康）