學霸台64遭丟包慘死 律師揭關鍵：司機若有「1動作」恐構殺人罪

溫姓替代役男子1月25日在台64線快速道路，被多元計程車司機丟包，後續遭4輛汽車輾斃。（圖／資料照）

一名25歲、政大畢業的溫姓替代役男子1月25日在台64線快速道路，被多元計程車司機丟包，後續遭4輛汽車輾斃，事件曝光後引起社會議論。對此，律師顏紘頤表示，若是司機將溫男拖下車的，這案子恐怕就不只是遺棄致死罪，有可能是殺人罪了。

顏紘頤在臉書指出，台64線替代役頂大生丟包致死案目前還在調查中，事實究竟為何還不確定，目前先以遺棄致死罪送辦。遺棄致死罪是重罪，可處無期徒刑或7年以上有期徒。

但該案真的只會成立遺棄致死罪而已嗎？顏紘頤說明，如果是頂大生自己開門走下車，司機沒阻止就開車落跑，可能會是遺棄致死罪；但如果是司機把祂拖下車的，這案子恐怕就不只是遺棄致死罪，有可能是殺人罪了。

顏紘頤強調，在快速道路上把人從車裡面拖出來丟棄不管，害祂被疾駛而來的後車輾斃，跟把人推到鐵軌上導致被進站火車撞死，情節上並沒有不同，除非司機說他不知道快速道路會有車子經過，「但這種說法一般人應該都不會相信吧？」

回顧案情，這起案件發生在25日凌晨2時7分，溫男凌晨利用手機叫車、從北市文山區興隆路二段某處上車，約11分鐘後在台64線被司機趕下車，隨後遭到4車輾斃慘死。一開始司機林男稱溫男喝醉起口角，才將對方趕下車，但後續溫男友人出面澄清，溫男當時並沒有喝醉，全案疑點重重，目前仍在偵辦中。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

