學霸女兒考上律師 呂文婉爆哭曬她「絕美正面照」

資深媒體人呂文婉，長年活躍於各大談話節目，以犀利風格、清楚脈絡分析深受觀眾喜愛，私下也常透過社群平台分享生活點滴，累積不少忠實粉絲。結束婚姻後，她獨自撫養女兒 Mareen 長大，母女情深令人動容，先前 Mareen 以優異成績考上第一志願東吳法律系。今（12）日呂文婉更在臉書興奮宣布，女兒順利通過考試，成為準律師的喜訊。

呂文婉透過臉書發文，激動直呼：「我家美女律師誕生了」。同步曬出與女兒日本旅遊的合照，兩人身穿厚外套防寒，母女倆笑容燦爛，Mareen 留著黑色長髮，氣質溫柔恬靜，穿著白色外套，看起來青春又自信；呂文婉則戴著墨鏡，身穿奶油色羽絨大衣，展現凍齡魅力，畫面中兩人溫馨依偎，充滿濃濃母女情。

呂文婉在貼文中感性寫下：「放榜了！阿母忍不住爆哭，一切煎熬終於放下」。多年來陪著女兒一路從課業準備到如今通過律師高考，心中滿是驕傲與感動，這一路的努力與壓力終於迎來美好結果，呂文婉也坦言看到放榜當下情緒潰堤，欣慰之情溢於言表。

貼文曝光後，湧入大批粉絲與藝人好友留言祝福：「恭喜女兒，青出於藍，媽媽也是很優」、「恭喜妳熬出頭了」、「哇塞！太太太強了啦」、「Mareen真的太棒了！恭喜美麗又有實力的律師，這一路真的不容易，也辛苦媽咪」。律師李怡貞也現身留言：「我上次就說她很厲害了呀，果真棒棒」，呂文婉則開心回應：「 未來還請學姐多多指導多多照顧」。

